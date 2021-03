Results 1 to 1 of 1 Thread: Keihin Triple Carbs - 2 sets #1 PWCToday Newbie Join Date Oct 2020 Location North of Chicago Posts 13 Keihin Triple Carbs - 2 sets Two sets of Keihin triple carbs off a Kawasaki jet ski. Top set CDCV B728 A. Bottom set CDK2 807-1. Look real clean, butterflies move easily. Haven’t opened them up to check the internals. I got these in a box of parts when I bought a Super Chicken...so I know nothing about them other than I don’t need them. $100 each obo. Shipping from 60031 area code. Attached Images B66CC37D-97BA-4F30-9D01-2FFD396419D4.jpeg (2.37 MB, 7 views)

B66CC37D-97BA-4F30-9D01-2FFD396419D4.jpeg (2.37 MB, 7 views) 4835A2D9-A0D0-4B38-8BF7-1A7013CDD159.jpeg (2.23 MB, 8 views)

4835A2D9-A0D0-4B38-8BF7-1A7013CDD159.jpeg (2.23 MB, 8 views) 1D8AC69A-2AEB-424E-B429-49DE388A5E39.jpeg (3.43 MB, 5 views)

1D8AC69A-2AEB-424E-B429-49DE388A5E39.jpeg (3.43 MB, 5 views) C1B83D51-B80C-4534-90D0-81EC6A374D96.jpeg (3.41 MB, 5 views)

C1B83D51-B80C-4534-90D0-81EC6A374D96.jpeg (3.41 MB, 5 views) 2610F201-08C3-4876-B358-EC523FE21A06.jpeg (1.91 MB, 7 views)

2610F201-08C3-4876-B358-EC523FE21A06.jpeg (1.91 MB, 7 views) C8D8DA67-668E-42E4-B518-A6EE876ECD5F.jpeg (2.44 MB, 4 views) Last edited by P-Money; Today at 02:51 PM . Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules