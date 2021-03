Results 1 to 1 of 1 Thread: Kiến thức cơ bản về song thủ l #1 PWCToday Newbie Join Date Feb 2021 Location Delaware Age 24 Posts 1 Kiến thức cơ bản về song thủ l Ngy nay ghi l đề c đa dạng chiu thức v cch đnh khng giống nhau, trong đ song thủ l l một cch chơi rất phổ qut được gần như tay chơi ứng dụng, rất ph hợp với 1 vi người mới bắt đầu ghi l đề. Thế th Song thủ l l g? Cch đnh Song thủ l ra sao cho chnh xc v hiệu quả? nếu bạn cũng đang đo đắn về n th hy cng nh ci l đề miền bắc xem n*** 1 vi kinh nghiệm n*** sau đy để đạt được lời tư vấn thỏa đng nhất.

1. Song thủ l l g?



Hiểu một cch đơn thuần nhất, song thủ l l đnh hai số l khng giống nhau. Người đnh sẽ đnh 2 số l đ trong ngy, nếu như ăn th sẽ li cn trường hợp ko trng số no trong 2 số đ th cc bạn sẽ bị thua số tiền cược.

Nhưng cũng phải phn biệt r giữa cặp song thủ l v l 2 xin, đy l hai hnh thức ghi hon ton khng giống nhau. Cụ thể giả dụ cc bạn ghi song thủ l chỉ cần về 1 trong 2 con l cc bạn li, cn ring l 2 xin th buộc phải phải trng cả hai số th mới trng , v như chỉ xuất hiện 1 con cn 1 số khng về th cũng bị thua. Cần phn biệt đng để biết cch vo tiền thch hợp, hạn chế tnh trạng vo qu phổ thng tiền m ko trng sẽ bị lỗ.

Song thủ lở đy c thể l ty 2 con no m cc bạn cho l c xc suất trng cao nhất, đấy c khả năng l một cặp số như 45-54 hoặc c thể l hai số hon ton dị biệt như 45-23, dựa vo cch chơi cũng như thị hiếu của mỗi người m ra quyết định số l ph hợp. đặc th trường hợp như bạn m c kinh nghiệm đnh loto theo kiểu song thủ l th xc suất lỗ số đng bằng 0, tuy thế điều đấy cũng tương đối kh.



2. Cch bắt song thủ l miền bắc chuẩn nhất



- Soi cầu song thủ l miền Bắc theo tổng đề: bạn lấy 5 Bo co của giải đặc trưng ngy hm nay cộng lại với nhau, được một số c 2 chữ số, lấy số ấy cộng số lộn của n lm cặp song thủ l đnh ngy Tiếp theo. Đy l cch chốt bạch thủ l miền Bắc nhiều, những người thch chơi an ton sẽ đnh thm số lộn nữa để cấu tạo song thủ l.

- Cch bắt song thủ l MB bằng cầu l quả trm, đnh lun cặp số trong cầu l quả trm: Cầu l quả trm khng hề khi no cũng xuất hiện, nhưng 1 khi đ xuất hiện l bo hiệu cc bạn trng l đến 99% Cho nn hy tinh mắt để nh. Lấy 3 dy số của dải 3 xếp thẳng hng nhau, giả dụ thấy 4 số giống nhau ở 4 gc nhốt một số nằm giữa hnh thoi chnh l cầu l quả trm xuất hiện. bạn chốt lun hai cặp số được tạo bởi số nằm trong quả trm với số ở gc ta được cặp song thủ l miền Bắc lợi hại.

3. Cch chia tỷ lệ tiền cược song thủ l nui khung 2 ngy chuẩn xc nhất



Soi cầu song thủ l sườn hai ngy l hnh thức chơi tương đối l phổ biến ưu thch bởi khả năng thắng cược ăn l cao, dễ điều hnh vốn hơn. Theo Thống k STL miền Bắc co thấy cao thủ thường xuyn đnh l ST theo tỷ lệ cược 1:2 hoặc 1:3 sẽ, chi tiết như sau:

- Chia tiền vốn theo tỷ lệ 1:2: Ngy thứ nhất bạn cược mỗi con l 100 điểm v sang ngy thứ 2 bạn tăng tiền cược ln mỗi con 200 điểm. tương tự chỉ cần 1 trong 2 l về trong vng hai ngy cc bạn đ c li.

- Chia tiền vốn theo tỷ lệ 1:3: Ngy Việc đầu tin bạn cược tiền mỗi con 100 điểm. Ngy thứ 2, mỗi con bạn đặt cược 300 điểm. Đnh theo tỉ lệ ny th số tiền thắng giải sẽ rất lơn nhưng cũng đựng phần giả mạo hiểm ko nhỏ. Do đ nếu nắm chắc phần thắng trong tay th bạn mới nn sử dụng phương n ny.

Xem thm: thủ đoạn của l đề online lừa đảo hiện nay

4. Cch chia tỷ lệ tiền cược song thủ l nui khung 3 ngy tuyệt vời



Ở cch soi cầu l nui song thủ khung 3 ngy rong bạch kim MB cũng như vậy cch nui 2 ngy nhưng so với nui 2 ngy th nui theo khung 3 ngy mang lại cơ hội thắng lợi cao hơn. Nhưng đi km với ấy cũng yu cầu người chơi phải c sự tnh ton cẩn thận để nắm kin cố con l thật tốt. Tỷ lệ tiền vốn thch hợp nhất với cch đnh ny l 1:3:6 hoặc l 1:3:8. thủ tc vo ngn sch cũng như nhu cầu của mỗi người ghi m c cch vo tiền ph hợp.

