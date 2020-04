Results 1 to 1 of 1 Thread: 650 sx parts #1 Frequent Poster Join Date May 2008 Location Auburn, WA Age 35 Posts 262 650 sx parts Spare parts



prices are shipped





skat-trak 6.5 impeller - 50

stock ride plate - 10

keihin fuel pump - 10

stock intake manifold - 15

stock mikuni carb - 25

Barbron flame arrestor - 10 Attached Images IMG_1666.jpg (2.85 MB, 3 views)

IMG_1666.jpg (2.85 MB, 3 views) IMG_1668.jpg (3.02 MB, 3 views)

IMG_1668.jpg (3.02 MB, 3 views) IMG_1674.jpg (3.92 MB, 3 views)

IMG_1674.jpg (3.92 MB, 3 views) IMG_1673.jpg (3.47 MB, 3 views)

IMG_1673.jpg (3.47 MB, 3 views) IMG_1681.jpg (3.24 MB, 2 views)

IMG_1681.jpg (3.24 MB, 2 views) IMG_1684.jpg (3.80 MB, 2 views)

IMG_1684.jpg (3.80 MB, 2 views) IMG_1685.jpg (3.88 MB, 2 views)

IMG_1685.jpg (3.88 MB, 2 views) IMG_1677.jpg (2.91 MB, 2 views)

IMG_1677.jpg (2.91 MB, 2 views) IMG_1678.jpg (2.21 MB, 2 views)

IMG_1678.jpg (2.21 MB, 2 views) IMG_1679.jpg (3.17 MB, 2 views)

1995 Kawasaki 750SXI

1992 Kawasaki 750SX

1990 Kawasaki 650SX

2008 Kawasaki SX-R 800 1988 Kawasaki JS4401995 Kawasaki 750SXI (BUILD THREAD) 1992 Kawasaki 750SX1990 Kawasaki 650SX2008 Kawasaki SX-R 800 Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 4 users browsing this thread. (1 members and 3 guests) nebraska650 Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules