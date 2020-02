Results 1 to 4 of 4 Thread: Yamaha superjet parts #1 PWCToday Guru Join Date Feb 2005 Location N. Carolina Posts 478 Yamaha superjet parts MSD enhancer $200 shipped

Impros Hooker 11-17 $150 shipped

Solas J prop $125 shipped

R&D wet pipe $500 shipped

Hazard Handle pole bracket New SQ to RD pole conversion $140 Shipped

Riva Ride plate new $150 shipped

Worx 228 scoop like new $150 shipped

Power factor water box $125 shipped

Yamaha SJ 1996 -present factory cover $100 shipped

Yamaha SQ pole and chin pad $200 shipped

Round nose /straight bars /chinpad like new $400 shipped

AC pole /bars /turn plate /chin pad $400 std length

760 complete electrics with 2 flywheel covers$200 shipped

760 carbs great shape 44's $200 shipped

38 mm carbs $150 shipped

more pics

more pics

