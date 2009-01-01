 Yamaha 701/760 cylinder kits
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  1. Today, 09:19 AM #1
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    Yamaha 701/760 cylinder kits

    PLEASE READ EACH DESCRIPTION ON WEBSITE CLOSELY.

    PLEASE FEEL FREE TO MESSAGE ME WITH ANY QUESTIONS YOU MAY HAVE.


    ADDED SEVERAL YAMAHA CYLINDER KITS TO THE INVENTORY ON OUR WEBSITE. ALL ARE FRESH BORE/HONE/CHAMFER. SOME ARE RESLEEVES AND SOME ARE ORIGINAL SLEEVES.

    KITS START AT $440.


    CURRENT YAMAHA INVENTORY:

    760 85.5MM WOSSNER (BEST OPTION FOR LITES CLASS SJ) $570

    760 85MM WSM PLATINUM $495

    760 RESLEEVE 84.25MM WSM PLATINUM $595

    62T RESLEEVE 81.25MM WSM PLATINUM $590

    61X RESLEEVE 81MM WSM PLATINUM $565

    61X 81.25MM WSM $440


    KAWASAKI AND SEADOO OPTIONS ALSO AVAILABLE



    www.c57racing.com/store/c77/RCK%3A_Reman_Cylinder_Kits.html
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    www.c57racing.com

    For all your PWC Parts, Engine Builds, and Repair needs!

    SHOP SERVICES AVAILABLE INCLUDING CYLINDER BORING/ DECKING/ RECHAMBERING/ AND COMING SOON, CRANKSHAFT REBUILD SERVICE.
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  2. Today, 09:54 AM #2
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    Re: Yamaha 701/760 cylinder kits

    Nice!
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