PLEASE READ EACH DESCRIPTION ON WEBSITE CLOSELY.
PLEASE FEEL FREE TO MESSAGE ME WITH ANY QUESTIONS YOU MAY HAVE.
ADDED SEVERAL YAMAHA CYLINDER KITS TO THE INVENTORY ON OUR WEBSITE. ALL ARE FRESH BORE/HONE/CHAMFER. SOME ARE RESLEEVES AND SOME ARE ORIGINAL SLEEVES.
KITS START AT $440.
CURRENT YAMAHA INVENTORY:
760 85.5MM WOSSNER (BEST OPTION FOR LITES CLASS SJ) $570
760 85MM WSM PLATINUM $495
760 RESLEEVE 84.25MM WSM PLATINUM $595
62T RESLEEVE 81.25MM WSM PLATINUM $590
61X RESLEEVE 81MM WSM PLATINUM $565
61X 81.25MM WSM $440
KAWASAKI AND SEADOO OPTIONS ALSO AVAILABLE
www.c57racing.com/store/c77/RCK%3A_Reman_Cylinder_Kits.html