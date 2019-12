Results 1 to 2 of 2 Thread: Used/overstock parts clearance #1 PWCToday Regular Join Date Oct 2016 Location Lake Havasu City AZ Posts 112 Used/overstock parts clearance ALL PARTS CAN BE PURCHASED OFF OF THE WWW.C57RACING.COM WEBSITE DIRECTLY. PLEASE CONTACT US WITH ANY QUESTIONS YOU MAY HAVE. I WILL TRY TO KEEP THIS LIST AS UP TO DATE AS POSSIBLE. WEBSITE SHIPPING POLICY IS FLAT $10 ON ORDERS UNDER $199, FREE SHIPPING IN THE USA ON ORDERS OVER $199. OVERSIZE ITEMS/ INTERNATIONAL SHIPPING CALCULATED AND CHARGED INDIVIDUALLY. THANK YOU





https://www.c57racing.com/store/c11/Used_Parts.html







KAW



- SX-R/750SX EBOX HOUSING $65



-BLOWSION DESTROYER FRONT SPONSONS SXR/HYD $200



- WESTCOAST FLAME ARRESTOR SBN/BN44 $30



- SOLAS KD-SC-A 13/18 KAW 550SX 91'-95' $125



- SKAT-TRAK 16.5 KAW 440 $75



- MINT OEM SXR800 EXHAUST $150



- R&D GIRDLED HEAD 28CC DOMES (NO GIRDLE KIT) $125



- OEM SXR800 RIDEPLATE $25



- WAMILTON SX-R800 RIDEPLATE $85



- SXR-1100 MODIFIED BRACKET $50



- OEM SX-R 800 NOSE PIECE $20/ EACH



- 80.5MM WISECO KAW 750BP/ 1100 $65



- PRO WATERCRAFT SX-R/750 STYLE PRO FORCE PUMP SHOE $99



- HT UPHOLSTERED MAT SET FOR SX-R800 W/ AM RAIL CAPS $100



- VF3 REPLACEMENT PETALS $45



- BLOWSION SX-R 800 EXHAUST OUTLET $40



- WSM COUPLER DAMPNER $15



- 10 SETS 650/750/800 WSM TEFLON COATED CRANK SEAL SET $15 EACH



- ADA KAW 800 BIG BORE O-RING KIT $20





MISC.



- 2X PRO K FLAME ARRESTORS $30



-4 DEGREE BARS AS PICTURED $15 EACH



- SBN38 F/A ADAPTER/ VELOCITY STACK $15



- 2X FADED CAST FINGER THROTTLES $10/ EACH



- 2X 1/2" WATER BYPASS FITTINGS BLACK $10/ EACH



- BN ROUND BODY CARB REBUILD KIT WSM $25



- MSD TOTAL LOSS PICK UP $65 Attached Images 80584620_1189228308086806_4025719799123279872_n.jpg (50.5 KB, 5 views)

80584620_1189228308086806_4025719799123279872_n.jpg (50.5 KB, 5 views) 81011037_2481665492057242_2360939549766451200_n.jpg (69.0 KB, 5 views)

81011037_2481665492057242_2360939549766451200_n.jpg (69.0 KB, 5 views) 81527982_794819504352998_5388058226841354240_n.jpg (49.9 KB, 5 views)

81527982_794819504352998_5388058226841354240_n.jpg (49.9 KB, 5 views) 28512127_1578216325629560_1330744737_n.jpg (18.9 KB, 6 views)

28512127_1578216325629560_1330744737_n.jpg (18.9 KB, 6 views) 28536925_1578216508962875_661386737_n.jpg (17.9 KB, 5 views)

28536925_1578216508962875_661386737_n.jpg (17.9 KB, 5 views) 28537235_1578216255629567_58566094_n.jpg (19.3 KB, 4 views)

28537235_1578216255629567_58566094_n.jpg (19.3 KB, 4 views) 28459181_1578215885629604_514007279_n.jpg (15.7 KB, 4 views)

28459181_1578215885629604_514007279_n.jpg (15.7 KB, 4 views) TUBBIES.jpg (28.0 KB, 4 views) www.c57racing.com



For all your PWC Parts, Engine Builds, and Repair needs!



SHOP SERVICES AVAILABLE INCLUDING CYLINDER BORING/ DECKING/ RECHAMBERING/ AND COMING SOON, CRANKSHAFT REBUILD SERVICE. For all your PWC Parts, Engine Builds, and Repair needs!SHOP SERVICES AVAILABLE INCLUDING CYLINDER BORING/ DECKING/ RECHAMBERING/ AND COMING SOON, CRANKSHAFT REBUILD SERVICE. #2 PWCToday Regular Join Date Oct 2016 Location Lake Havasu City AZ Posts 112 Re: Used/overstock parts clearance More pics Attached Images 78084380_2394168537353735_7900723453458644992_n.jpg (36.8 KB, 2 views)

78084380_2394168537353735_7900723453458644992_n.jpg (36.8 KB, 2 views) 78033611_475644963156583_7249026522080608256_n.jpg (36.8 KB, 3 views)

78033611_475644963156583_7249026522080608256_n.jpg (36.8 KB, 3 views) 78344309_441164640158223_5013808584987770880_n.jpg (30.4 KB, 4 views)

78344309_441164640158223_5013808584987770880_n.jpg (30.4 KB, 4 views) 78484373_976679856043263_3438216926420008960_n.jpg (35.2 KB, 4 views)

78484373_976679856043263_3438216926420008960_n.jpg (35.2 KB, 4 views) 78551920_2552988308131831_2981594025192062976_n.jpg (37.8 KB, 2 views) www.c57racing.com



For all your PWC Parts, Engine Builds, and Repair needs!



SHOP SERVICES AVAILABLE INCLUDING CYLINDER BORING/ DECKING/ RECHAMBERING/ AND COMING SOON, CRANKSHAFT REBUILD SERVICE. For all your PWC Parts, Engine Builds, and Repair needs!SHOP SERVICES AVAILABLE INCLUDING CYLINDER BORING/ DECKING/ RECHAMBERING/ AND COMING SOON, CRANKSHAFT REBUILD SERVICE. Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 5 users browsing this thread. (3 members and 2 guests) ACP, Tpete115, TripleRRR Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules