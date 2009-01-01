 Used/overstock parts clearance
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    ALL PARTS CAN BE PURCHASED OFF OF THE WWW.C57RACING.COM WEBSITE DIRECTLY. PLEASE CONTACT US WITH ANY QUESTIONS YOU MAY HAVE. I WILL TRY TO KEEP THIS LIST AS UP TO DATE AS POSSIBLE. WEBSITE SHIPPING POLICY IS FLAT $10 ON ORDERS UNDER $199, FREE SHIPPING IN THE USA ON ORDERS OVER $199. OVERSIZE ITEMS/ INTERNATIONAL SHIPPING CALCULATED AND CHARGED INDIVIDUALLY. THANK YOU


    https://www.c57racing.com/store/c11/Used_Parts.html



    KAW

    - SX-R/750SX EBOX HOUSING $65

    -BLOWSION DESTROYER FRONT SPONSONS SXR/HYD $200

    - WESTCOAST FLAME ARRESTOR SBN/BN44 $30

    - SOLAS KD-SC-A 13/18 KAW 550SX 91'-95' $125

    - SKAT-TRAK 16.5 KAW 440 $75

    - MINT OEM SXR800 EXHAUST $150

    - R&D GIRDLED HEAD 28CC DOMES (NO GIRDLE KIT) $125

    - OEM SXR800 RIDEPLATE $25

    - WAMILTON SX-R800 RIDEPLATE $85

    - SXR-1100 MODIFIED BRACKET $50

    - OEM SX-R 800 NOSE PIECE $20/ EACH

    - 80.5MM WISECO KAW 750BP/ 1100 $65

    - PRO WATERCRAFT SX-R/750 STYLE PRO FORCE PUMP SHOE $99

    - HT UPHOLSTERED MAT SET FOR SX-R800 W/ AM RAIL CAPS $100

    - VF3 REPLACEMENT PETALS $45

    - BLOWSION SX-R 800 EXHAUST OUTLET $40

    - WSM COUPLER DAMPNER $15

    - 10 SETS 650/750/800 WSM TEFLON COATED CRANK SEAL SET $15 EACH

    - ADA KAW 800 BIG BORE O-RING KIT $20


    MISC.

    - 2X PRO K FLAME ARRESTORS $30

    -4 DEGREE BARS AS PICTURED $15 EACH

    - SBN38 F/A ADAPTER/ VELOCITY STACK $15

    - 2X FADED CAST FINGER THROTTLES $10/ EACH

    - 2X 1/2" WATER BYPASS FITTINGS BLACK $10/ EACH

    - BN ROUND BODY CARB REBUILD KIT WSM $25

    - MSD TOTAL LOSS PICK UP $65
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    www.c57racing.com

    For all your PWC Parts, Engine Builds, and Repair needs!

    SHOP SERVICES AVAILABLE INCLUDING CYLINDER BORING/ DECKING/ RECHAMBERING/ AND COMING SOON, CRANKSHAFT REBUILD SERVICE.
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