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KAW
- SX-R/750SX EBOX HOUSING $65
-BLOWSION DESTROYER FRONT SPONSONS SXR/HYD $200
- WESTCOAST FLAME ARRESTOR SBN/BN44 $30
- SOLAS KD-SC-A 13/18 KAW 550SX 91'-95' $125
- SKAT-TRAK 16.5 KAW 440 $75
- MINT OEM SXR800 EXHAUST $150
- R&D GIRDLED HEAD 28CC DOMES (NO GIRDLE KIT) $125
- OEM SXR800 RIDEPLATE $25
- WAMILTON SX-R800 RIDEPLATE $85
- SXR-1100 MODIFIED BRACKET $50
- OEM SX-R 800 NOSE PIECE $20/ EACH
- 80.5MM WISECO KAW 750BP/ 1100 $65
- PRO WATERCRAFT SX-R/750 STYLE PRO FORCE PUMP SHOE $99
- HT UPHOLSTERED MAT SET FOR SX-R800 W/ AM RAIL CAPS $100
- VF3 REPLACEMENT PETALS $45
- BLOWSION SX-R 800 EXHAUST OUTLET $40
- WSM COUPLER DAMPNER $15
- 10 SETS 650/750/800 WSM TEFLON COATED CRANK SEAL SET $15 EACH
- ADA KAW 800 BIG BORE O-RING KIT $20
MISC.
- 2X PRO K FLAME ARRESTORS $30
-4 DEGREE BARS AS PICTURED $15 EACH
- SBN38 F/A ADAPTER/ VELOCITY STACK $15
- 2X FADED CAST FINGER THROTTLES $10/ EACH
- 2X 1/2" WATER BYPASS FITTINGS BLACK $10/ EACH
- BN ROUND BODY CARB REBUILD KIT WSM $25
- MSD TOTAL LOSS PICK UP $65
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