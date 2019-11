Results 1 to 1 of 1 Thread: Lưu ý điều gì khi tìm nh* nguyên căn tại TPHCM? #1 PWCToday Newbie Join Date Oct 2019 Location Na uy Age 27 Posts 4 Lưu ý điều gì khi tìm nh* nguyên căn tại TPHCM? Hiện tại, Nh* Đất Số đang có rất nhiều tin đăng cho thuê nh*. Đến với chúng tôi, bạn sẽ nh*n được những lời khuyên hữu *ch nhất cho việc tìm nh*. Đồng thời, có được những tin đăng mới nhất để đa dạng lựa chọn. Dưới đây l* những lưu ý bạn không nên bỏ qua trong quá trình tìm kiếm nh* thuê. Nếu không, bạn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối khó chịu đấy.



Nên đi xem nh* thực tế



Quá trình xem nh* thực tế sẽ giúp bạn đánh giá được tình trạng của ngôi nh*. Từ đó, đưa ra những quyết định phù hợp về việc có nên thuê nh* hay không. Tuyệt đối chỉ trả tiền thuê nh*, đặt cọc sau khi đã xem nh* trong thực tế nhé.







L*m hợp đồng thuê nh* đầy đủ khi tìm nh* nguyên căn



Có rất nhiều người thuê nh* đã phải tranh cãi với chủ nh* cũng chỉ vì không có hợp đồng thuê nh* đầy đủ. Do đó, bạn nhất định phải l*m hợp đồng đầy đủ để bảo đảm quyền lợi của mình.







Trong hợp đồng, cần ghi rõ thời hạn thuê nh*, tiền đặt cọc, tiền thuê, lu*t định khi một trong hai bên phá hợp đồng. Đặc biệt, nên nói rõ xem khi có hỏng hóc xảy ra thì bên n*o chịu trách nhiệm s*a chữa, quyền hạn s* dụng đồ đạc trong nh* ra sao. Truy c*p nhanh v*o tên miền nhadatso.com để biết thêm chi tiết.



Chỉ nên tìm kiếm thông tin, tìm nh* nguyên căn trên những kênh uy t*n



Hiện tại có rất nhiều kênh cung cấp thông tin cho thuê nh*. Nhưng không phải kênh n*o cũng phù hợp. Do đó, bạn chỉ nên tìm tin đăng tại những kênh uy t*n. Từ đó, có được tin đăng mua bán chi thuê nh* nguyên căn n*** tại link ch*nh xác, mới nhất.







