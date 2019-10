Results 1 to 1 of 1 Thread: Những điều cần vượt qua khi đầu tư căn hộ tại TP.HCM #1 PWCToday Newbie Join Date Oct 2019 Location Na uy Age 27 Posts 3 Những điều cần vượt qua khi đầu tư căn hộ tại TP.HCM Với tỷ lệ khách h*ng mua ở v* đầu tư chiếm trên 50%, trong đó có một phần hai lượng khách h*ng cần bán ra hoặc khai thác cho thuê, thị trường căn hộ cho thuê tại S*i Gòn sẽ có những diễn biến khá phức tạp. Tỉ lệ nguồn cung tăng quá nhanh sẽ tạo đ* thu*n lợi cho người tiêu dùng dễ thở hơn về giá, song khách h*ng mua để đầu tư cho thuê nhiều khả năng sẽ phải giảm biên lợi nhu*n so với trước đây. C*p nh*t mới nhất tại Nha Dat So về thông tin mua bán hay cho thuê đất.



Liên tục xác l*p kỷ lục về giá bán căn hộ



Được biết, khu Đông S*i Gòn hiện có nhiều dự án mua bán căn hộ mới liên tục xác l*p kỷ lục về giá bán. Các căn hộ qu*n 2 có mức giá bán bình quân dao động trong ngưỡng 55 – 70 triệu đồng mỗi m2, th*m ch* vùng giá đỉnh còn xuất hiện mốc 90 triệu đồng mỗi m2. Căn hộ tại qu*n 9 mở bán gần đây nhất có giá trung bình từ 30 triệu đồng mỗi m2 trở lên. Việc xác l*p mặt bằng giá của Khu Đông vì có nhiều yếu tố liên quan về hạ tầng v* lượng nh* đầu tư lớn đổ về khu vực n*y.







Riêng khu Nam, mặt bằng giá mới của căn hộ tọa lạc tại qu*n 7 được xác l*p 33 triệu đồng mỗi m2 kể từ 2018. Dự kiến 2019 các dự án căn hộ mới, ở thị phần trung bình khá đến trung cấp có thể leo lên mức giá 37 triệu đồng mỗi m2. Chỉ còn lại khu Tây l* địa b*n có giá căn hộ còn thấp hơn các trục đô thị ph*a Đông v* Nam TP HCM nhưng giá bình quân chung cư rẻ nhất tại địa b*n n*y cũng đã vươn lên vùng 22-26 triệu đồng mỗi m2.



Số lượng nh* ở b*n giao tăng đột biến



Theo ghi nh*n, v*i năm gần đây, số lượng nh* ở b*n giao liên tục tăng mạnh qua từng năm v* đang trở th*nh thách thức lớn đối với thị trường đầu tư nh* cho thuê, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường. Năm 2018, TP.HCM có 35.000 căn hộ được b*n giao, phân khúc căn hộ hạng A v* B (cao cấp v* trung cấp) chiếm tỷ trọng 60% (được xem l* rất lớn). Dự kiến, trong năm 2019 có khoảng hơn 35.000 căn hộ sẽ được b*n giao.







Những rủi ro về pháp lý



