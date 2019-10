Results 1 to 1 of 1 Thread: Những thông tin mới nhất về mẫu Toyota RAV4 2020 #1 PWCToday Newbie Join Date Oct 2019 Location Na uy Age 27 Posts 2 Những thông tin mới nhất về mẫu Toyota RAV4 2020 Ở phần mặt trước, cụm đèn chiếu sáng LED được mở rộng hơn về hai bên, kết hợp các đường vát chéo ôm lấy lưới tản nhiệt lớn với họa tiết lục giác tạo cảm giác mạnh mẽ v* hợp thời hơn cho xe. Phần hông xe nổi b*t với hốc bánh lớn v* vuông vức, ôm lấy bốn bánh xe với bộ la-zăng 5 chấu đường k*nh 19 inch. Xem thêm tại kênh Xe Hoi Viet để c*p nh*t thông tin mới về dòng xe Toyota n*y.



Nội thất v* trang bị tiện nghi



Trái ngược với vẻ ngo*i, khoang nội thất của RAV4 2019 được nhiều chuyên gia đánh giá l* khá tròn trịa v* h*i hòa. Xe được trang bị bảng táp lô hiện đại v* sang trọng, hệ thống thông tin giải tr* với m*n hình cảm ứng 7.0 hoặc 8.0 inch đặt cao cùng khả năng tương th*ch với Apple CarPlay.







Nội thất sang trọng của dòng xe Toyota RAV4 2020





M*n hình đặt cao giúp người lái không rời mắt quá xa khỏi đường m* vẫn theo dõi được bản đồ, nhạc,… Bên cạnh đó, nó còn giúp việc bố tr* các cụm nút bấm thu*n lợi hơn cho quá trình thao tác. Tuy nhiên, các thao tác cảm ứng trên m*n hình vẫn còn độ trễ nhất định chứ chưa th*t sự mượt m*. Tham khảo: Xem N*** Thông Tin Bán Xe Hơi Toyota



Ngoại thất



RAV4 thế hệ thứ năm được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm to*n cầu mới TNGA (Toyota New Global Architecture) tương tự như Corolla, Camry v* Avalon, cứng hơn 57% so với khung gầm cũ, đi kèm cùng hệ thống giảm xóc linh hoạt. Thiết kế của RAV4 mới cũng được l*m mới dựa trên ngôn ngữ mạnh mẽ, rắn chắc từ những thế hệ đầu tiên.



Cụm đèn h*u của xe cũng được tái thiết kế với biên dạng trung t*nh hơn. Thiết kế n*y khá giống trên người anh em Camry thế hệ mới. Đánh giá tổng thể thì thiết kế mới của RAV4 dù vẫn đi theo hướng trẻ hóa của xe hơi Toyota nhưng vẫn giữ lại những nét rắn chắc, mạnh mẽ đặc trưng biết chi tiết hơn.







Ngoại thất Toyota RAV4 2020 m* bạn chưa biết





V*n h*nh v* an to*n



Phiên bản RAV4 2019 được Toyota giới thiệu tại Singapore trang bị động cơ 4 xylanh dung t*ch 2.0 l*t mới, sản sinh công suất 170 mã lực, moment xoắn cực đại 203 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Theo thông số hãng xe Nh*t công bố, động cơ n*y giúp Toyota RAV4 2019 đạt mức tiêu hao nhiên liệu trung bình v*o khoảng 6 l*t/100 km.



Theo thông tin tại xehoiviet.com thì tất cả các phiên bản RAV4 đều được trang bị tiêu chuẩn các t*nh năng an to*n chủ động thuộc gói Toyota Safety Sense 2.0 như: hệ thống cảnh báo tiền va chạm với công nghệ phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, cảnh báo đi chệnh l*n đường, hỗ trợ đi đúng l*n đường (tự điều chỉnh vô lăng) v* t*nh năng điều khiển h*nh trình th*ch ứng.





