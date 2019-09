Results 1 to 1 of 1 Thread: NhỮng mẪu cỬa Ộc o cho ngi nh hiỆn *i #1 PWCToday Newbie Join Date Aug 2019 Location intor992 Age 29 Posts 2 NhỮng mẪu cỬa Ộc o cho ngi nh hiỆn *i Kinh nghiệm chọn c*a gỗ tự nhiên bạn nên chọn c*a gỗ tự nhiên d*y, đảm bảo độ vững chắc, đảm bảo về độ bền v* giảm nguy cơ cong vênh do điều kiện thời tiết. Việc lựa chọn loại c*a gỗ phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với kết cấu của công trình.



C*a gỗ nhân tạo



Cùng với nguồn gốc từ gỗ nhưng c*a gỗ nhân tạo kém sang hơn c*a gỗ tự nhiên. Chất liệu từ gỗ công nghiệp không cho phép các đường nét chạm khắc trên bề mặt gỗ. Khi chọn mua c*a gỗ nhân tạo cho ngôi nh* của bạn, cần lưu ý đến phần khung xương bên trong. Ưu điểm của c*a gỗ nhân tạo l* không bị cong vênh, biến dạng dưới tác dụng của thời tiết,khả năng chống mối mọt cao v* giá th*nh tương đối.







C*a sắt



Đối với c*a sắt, bên ngo*i t*nh năng bảo vệ an to*n vững chắc, c*a sắt cũng l* một trong những loại c*a có t*nh thẩm mỹ cao. Thông thường, c*a sắt được chế tạo bằng cách lắp ghép nhiều lọa sắt theo những quy cách khác nhau. C*a sắt thường ở mặt tiền hay tường h*u bối. K*ch thước của c*a sắt tùy thuộc v*o mục đ*ch s* dụng trog không gian của ngôi nh*.



Nhược điểm của loại của n*y l* k*ch thước lớn, nặng, quá trình s* dụng dễ bị han dỉ trong điều kiện thời tiết. Mẫu mã c*a l*m bằng sắt khá thô v* kém tinh tế. Để hạn chế han dỉ trong quá trình s* dụng cần lưu ý công việc bảo dưỡng c*a bằng cách tra dầu định kì thường xuyên. Xem thêm: Tổng hợp 5 mẫu thiết kế nội thất cho căn hộ chung cư nhỏ tuyệt đẹp



C*a nhôm



C*a nhôm c*ng ng*y c*ng được ưa chuộng trong thiết kế của các ngôi nh*, đặc biệt l* những ngôi nh* có diện t*ch khiêm tốn. Ưu điểm của c*a được l*m từ v*t liệu nhôm l* nhẹ, bền, khả năng chịu lực tốt, không cong vênh dưới tác dụng của thời tiết, không han dỉ, dễ d*ng lau chùi, công tác bảo dưỡng thu*n lợi. Đặc biệt c*a nhôm có thể kết hợp cùng nhiều loại k*nh khác nhau, thu*n tiện s* dụng l*m các loại c*a phòng ngủ, nh* bếp, nh* vệ sinh,... Nhược điểm c*a s* dụng v*t liệu nhôm l* khả năng dẫn nhiệt tốt gây thất thoát nhiệt đối với phòng s* dụng điều hòa, gây tiếng ồn khi đóng mở. Nội Thất Plus l* kênh đa dạng với nhiều thông tin hữu *ch về nh* đẹp bạn có thể tham khảo.



C*a k*nh



C*a k*nh l* loại c*a được ưa chuộng với những ngôi nh* theo phong cách thiết kế hiện đại. Ưu điểm l* vẻ đẹp sang trọng, tầm nhìn bao quát, mở rộng được không gian, thu*n lợi cho phòng lạnh cần cách âm, nhiệt. Ưu điểm vượt trội của loại của loại của n*y l* ngăn che nhưng vẫn cho ánh sáng truyền qua, tạo không gian sáng v* thoáng. C*a k*nh toát lên vẻ đẹp tiện nghi sang trọng v* hiện đại cho không gian ngôi nh*.







Nhược điểm của c*a k*nh l* giá th*nh tương đối cao, độ an to*n thấp v* dễ vỡ. Khả năng hấp thụ nhiệt cao l*m cho không gian trong phòng nóng trở nên nóng hơn dưới thời tiết kh* h*u nắng nóng. Click n*** tại đây để biết thêm về kinh nghiệm thiết kế nh* đẹp.



C*a nhựa lõi thép



C*a nhựa lõi thép có những t*nh năng vượt trội hơn so với các loại c*a gỗ, c*a nhôm hay c*a k*nh. Ưu điểm như cách âm, cách nhiệt tốt (ngăn âm thanh v* nhiệt độ bên ngo*i tới 95%), không bị oxi hóa,không bị cong vênh, ngả m*u trong quá trình s* dụng. Khả năng bảo vệ an to*n cao, hiệu quả kinh tế cao khi s* dụng, được s* dụng rộng rãi trong các nh* h*ng, khách sạn.



