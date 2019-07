Results 1 to 1 of 1 Thread: Team Kawasaki ZXI 1100- Chris Mac #1 PWCToday Guru Join Date Aug 2012 Location Wyomissing, pa Posts 302 Team Kawasaki ZXI 1100- Chris Mac Former pro Ski

Team Kawasaki Carbon Hull

stock Motor, runs turn key, no issues



UMI racing top loader scoop grate Skat-Trak "D" pump 148mm Skat Trak pump Skat Trak swirl impeller R&D stock nozzle with extension R&D reduction nozzle

$3250

PM or Text

570-789-0619 Attached Images 21839E62-0965-46C3-A16D-38E86216BD44.jpeg (2.17 MB, 11 views)

