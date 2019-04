Results 1 to 1 of 1 Thread: Yamaha Coffman exhaust #1 PWCToday Guru Join Date Nov 2012 Location anderson Indiana Age 35 Posts 406 Yamaha Coffman exhaust Coffman exhaust pulled from a vxr not quite sure what all it will fit I donít see why it wouldnít fit a blaster,x2 a/m ski. I personally never ran the ski but I donít see any cracks in it. It does have a dent where it mounts (see pic) $400 plus shipping.

I can include a mariner head for $40 and 2 sbn 44 carbs that need work for $75 Attached Images D9C513A2-717A-4441-8137-EE7394F466C9.jpeg (2.18 MB, 0 views)

D9C513A2-717A-4441-8137-EE7394F466C9.jpeg (2.18 MB, 0 views) 4552B4B9-5B7D-4CE1-8800-E7721FFDA33B.jpeg (2.76 MB, 0 views)

4552B4B9-5B7D-4CE1-8800-E7721FFDA33B.jpeg (2.76 MB, 0 views) F28A8490-3560-4DB4-A0FD-5AA6360D2217.jpeg (2.36 MB, 0 views)

F28A8490-3560-4DB4-A0FD-5AA6360D2217.jpeg (2.36 MB, 0 views) 196E533F-8990-408E-AE00-E1666C64ADFC.jpeg (2.08 MB, 0 views)

196E533F-8990-408E-AE00-E1666C64ADFC.jpeg (2.08 MB, 0 views) 92B6D341-33FC-40E7-A707-982FE97773A2.jpeg (2.52 MB, 0 views)

92B6D341-33FC-40E7-A707-982FE97773A2.jpeg (2.52 MB, 0 views) 094B5545-98E0-493B-AEAF-6CFB2408552A.jpeg (2.44 MB, 0 views)

094B5545-98E0-493B-AEAF-6CFB2408552A.jpeg (2.44 MB, 0 views) 372A9CD2-E1F0-46C2-9374-61A1D64E40BE.jpeg (2.74 MB, 0 views)

372A9CD2-E1F0-46C2-9374-61A1D64E40BE.jpeg (2.74 MB, 0 views) FC779DDC-6388-4F74-8BF5-D6B6CD36D179.jpeg (2.41 MB, 0 views)

FC779DDC-6388-4F74-8BF5-D6B6CD36D179.jpeg (2.41 MB, 0 views) 4CF932CF-6B1B-49E3-B68D-DB6455FBDF62.jpeg (2.26 MB, 0 views) Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules