Airbnb l* gì? Vì sao Airbnb ng*y c*ng trở nên phổ biến v* Airbnb tác động như thế n*o đến ng*nh Nh* h*ng – Khách sạn? Đây l* thắc mắc chung của rất nhiều người. Cùng tìm hiểu những vấn đề n*y qua b*i viết dưới đây.



Đăng ký Airbnb Viet Nam

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển bùng nổ v* dần chi phối phần lớn cuộc sống con người như giờ, v*n dụng công nghệ v* kinh tế chia sẻ trở nên một khuynh hướng chiến lược trong kinh doanh. Uber hay Grab l* những minh chứng dễ hiểu. Không những v*y, thiên hướng n*y còn dần được v*n dụng phổ thông trong ng*nh Nh* h*ng – Khách sạn. Đây cũng l* tiền đề để Airbnb ra đời. V*y bạn đã biết Airbnb l* gì chưa?





Định nghĩa Airbnb l* gì?

Airbnb l* viết tắt của cụm từ AirBed and Breakfast, l* một startup với mô hình kết nối người cần thuê nh*, thuê phòng nghỉ với những người có phòng cho thuê trên khắp thế giới chuẩn y ứng dụng di động na ná như v*n dụng san sớt xe Uber. quơ việc thanh toán sẽ được thực h*nh duyệt y Airbnb, dùng thẻ t*n dụng v* nh* trung gian n*y sẽ thu một khoản ph* đối với cả người cần đặt phòng v* chủ nh*.

Airbnb l* mô hình kết nối người cần thuê nh*, thuê phòng nghỉ với những người có phòng cho thuê - Ảnh: Internet

Khoản ph* đối với chủ nh* ở mức 3% tổng giá trị đặt phòng, ph* thu khách đặt phòng ở mức 6 - 12% v* mức ph* n*y sẽ hiển thị luôn trong quá trình khách s* dụng dịch vụ. Mức ph* n*y vẫn bảo đảm người trả thấp hơn đặt phòng khách sạn qua các kênh truyền thống.

Tháng 8/2008, hai sinh viên ng*nh Thiết kế tại San Francisco đã chia một phần căn hộ mình ra cho khách du lịch thuê v* sau đó, khi nh*n thấy tiềm năng của mô hình n*y, hai sinh viên đã kêu gọi thêm những người bạn của mình th*nh l*p website, phát triển Airbnb th*nh một địa chỉ đặt phòng uy t*n, được nhiều người chọn lựa. Hiện tại, Airbnb đã có mặt ở hơn 190 quốc gia.

Mô hình kinh doanh hấp dẫn



“Trước khi đưa những căn phòng muốn cho thuê lên Airbnb phải biến nó th*nh một khách sạn thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi, trang tr* phải có phong cách riêng”, chị Thương nói.

Khởi động việc kinh doanh từ tháng 6-2017, đến nay chị Thương cho biết công suất s* dụng phòng khá cao.

Mức giá dao động khoảng 30 USD/đêm tùy thời điểm trong tuần hay cuối tuần. Mức giá n*y dựa trên gợi ý của trang Airbnb v* những dịch vụ tương tự trong khu vực sau khi chị Thương tham khảo.

Tham gia kinh doanh mô hình n*y lâu hơn, anh N.T.Tuấn - hiện có hệ thống phòng cho thuê gần khu phố Phạm Ngũ Lão (Q.1), cũng đăng ký qua trang Airbnb - cho biết 80% khách đặt phòng l* người nước ngo*i.

Hệ thống phòng được nâng cấp từ khách sạn cũ, thiết kế th*nh không gian mở trang tr* đa phong cách, d*nh riêng một không gian chung cho phòng khách, bếp, nh* vệ sinh.

Theo anh Tuấn, sau gần 4 năm hoạt động, chuỗi kinh doanh của anh đang ăn nên l*m ra, tạo dựng được một cộng đồng riêng nhờ phản hồi tốt từ khách đến ở.

Nhiều người tham gia dịch vụ n*y cho biết đây l* mô hình đang rất phát triển ở Việt Nam thời gian gần đây.

Gi*nh thị phần với khách sạn



Ông Tony thừa nh*n sự tăng trưởng của Airbnb đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các khách sạn.

Đặc biệt, hệ thống Accor ở thị trường Úc, Thái Lan đã phải chia sẻ thị phần v* hiện tượng n*y bắt đầu lan tới Việt Nam.

“Tuy nhiên, nhóm khách sạn nhỏ, khách sạn 3 sao sẽ bị ảnh hưởng sớm hơn vì cùng phân khúc khách h*ng”, ông Tony nói.

Điều h*nh khách sạn 5 sao, ông John Gardner, Tổng giám đốc Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle (Caravelle Saigon Hotel), cho rằng 6.500 cơ sở Airbnb l* con số lớn.

Con số n*y còn tăng mạnh trong tương lai gắn với l*n sóng phát triển h*ng không giá rẻ, theo ông Gardner, cũng có thể xem l* xu hướng tốt vì đã giúp nhiều người có thể đi du lịch hơn với chi ph* rẻ hơn.

Tuy nhiên, để xem xét sự ảnh hưởng của mô hình n*y lên 225.000 phòng tạm cư khách sạn ở Việt Nam thì cần thêm thời gian.



Như tại Hội An, dịch vụ homestay rất phát triển, khách du lịch th*ch cảm giác trải nghiệm cùng với người dân địa phương, tự nấu nướng v* tụ t*p bạn bè.

Một số quản lý khách sạn cho rằng sự phát triển của Airbnb còn gắn với phát triển dịch vụ du lịch trực tuyến.

Theo khảo sát của Grant Thornton, nếu như trước đây đặt phòng qua OTA (đại lý du lịch trực tuyến) chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ thì năm 2016, tỉ lệ n*y đã chiếm 20% kênh đặt phòng.

Vì sao Airbnb ng*y một trở nên phổ thông?

Với những ưu điểm như giá thuê phòng rẻ hơn nhưng chất lượng dịch vụ vẫn rất tốt, Airbnb ng*y c*ng được nhiều người chọn lọc để đặt phòng thay vì ngủ nghỉ ở khách sạn. Airbnb tạo điều kiện để nhiều người có thể đi du lịch với tổn ph* rẻ. Bên cạnh đó, Airbnb mang đến những trải nghiệm độc đáo, mới lạ khi tạm cư. Bạn sẽ được ở tại các căn hộ của người dân bản địa, trải nghiệm đời sống, văn hóa địa phương.

Ở một số nước như Mỹ, Úc, Thái Lan... hệ thống các khách sạn đã phải bắt đầu san sớt thị phần với Airbnb. Tại Việt Nam, t*nh đến tháng 6/2017 có khoảng 6.500 cơ sở Airbnb v* con số n*y chưa có dấu hiệu dừng lại, dự báo một thời kỳ sôi động của Airbnb.

Lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng nhanh, đ*ch chạm mốc 10 – 10.5 triệu lượt khách quốc tế v* 47 - 48 triệu lượt khách du lịch nội địa cùng với sự phát triển của Kinh tế - tầng lớp... l* những điều kiện lý tưởng để Airbnb Việt Nam mở mang mô hình. Nhiều người dân cũng bắt đầu t*n dụng phòng trống, nh* trống để đăng ký kinh doanh Airbnb. Đặc biệt, Airbnb H* Nội, Airbnb Hồ Ch* Minh, Airbnb Nha Trang, Airbnb Vũng T*u... có sự phát triển mạnh mẽ nhất vì đây đều l* những trọng tâm du lịch.

Không chỉ kiệm ước uổng lưu trú, mang đến trải nghiệm mới mẻ, Airbnb còn mang về doanh thu cho các hộ gia đình có phòng trống, *t s* dụng.

Đặt phòng v* tạm trú thông qua Airbnb, cả khách h*ng v* người cho thuê đều có thể đánh giá lẫn nhau sau mỗi lần dùng. Nếu bạn phục vụ tốt, khách ưng ý, họ sẽ để lại những phản hồi t*ch cực trên hệ thống v* thu hút sự quan tâm, tuyển lựa của nhiều thực khách khác. Ở chiều trái lại, nếu khách h*ng tạm cư theo hình thức Airbnb nhưng không lịch sự với chủ nh*, họ có thể sẽ không cho bạn thuê phòng.

Airbnb Việt Nam hiện thời có nhiều loại hình khác nhau để khách tuyển lựa theo nhu cầu v* điều kiện của mình. Nhiều gia đình no ấm thường mua các biệt thự, villas ven biển hoặc tại các điểm du lịch v* tần suất s* dụng rất *t, họ chỉ đến ngơi nghỉ v*o những dịp lễ, cuối tuần... phần đông thời kì còn lại, họ bỏ trống v* từ khi có Airbnb, họ đăng ký để cho thuê biệt thự, villas. Nếu bạn đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hoặc đông bạn bè, có thể thuê được những biệt thự, villas như v*y với giá rẻ. Với những ai th*ch du lịch bụi v* muốn h* tằn h* tiện ph* lưu trú tối đa, có thể chọn Shared room tại Airbnb để nghỉ ngơi.

