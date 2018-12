Results 1 to 1 of 1 Thread: tham khảo thông tin của Emerson Edition: emersonedition.vn, 028 7109 39 88 #1 PWCToday Newbie Join Date Nov 2018 Location dangtinraovattphcm Age 34 Posts 2 tham khảo thông tin của Emerson Edition: emersonedition.vn, 028 7109 39 88 SVP công bố nh*n diện thương hiệu mới v* dự án Emerson Edition tại VRES 2018









Ng*y 06/12/2018 vừa qua, tại Hội nghị VRES 2018 do Batdongsan.com.vn tổ chức, Son Viet Property JSC. (SVP) đã giới thiệu Bộ nh*n diện thương hiệu mới với 2 sắc m*u Black & Gold sang trọng, cùng đội ngũ trẻ trung năng động của Công ty.









L* một thương hiệu uy t*n trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, tiếp thị v* phân phối bất động sản tại Việt Nam, sau 3 năm hình th*nh v* phát triển, hiện SVP l* một doanh nghiệp cổ phần với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.



Hiện nay, công ty đã v* đang l* nh* đầu tư, đồng thời l* đơn vị tiếp thị v* phân phối các dự án: Hoi An Town Home Resort với 61 căn khách sạn homestay tại P. Cẩm H*, Tp. Hội An; Oceanami Villas & Beach Club với 347 căn biệt thự biển tại th*nh phố biển Long Hải (B* Rịa - Vũng T*u); Sala Garden tại Long Th*nh (Đồng Nai) - Hoa viên Nghĩa trang Sinh thái cao cấp. Mới đây SVP đã nhượng quyền phân phối thương hiệu nội thất hạng sang Sonder Living (Mỹ) tại thị trường Việt Nam.



Bên cạnh đó, đến với Hội nghị VRES 2018 lần n*y, SVP còn mang đến cho các nh* đầu tư bất động sản Việt Nam một cơ hội đầu tư độc đáo với Dự án Biệt thự Sân Golf Emerson Edition, tại th*nh phố Brisbane (Úc), nơi đang l* tâm điểm của thị trường bất động sản Úc với việc sở hữu công suất khai thác cho thuê cao nhất tại East Coast, cùng tiềm năng gia tăng lãi vốn lên đến 100% trong trung hạn.



Emerson Edition có số lượng vô cùng giới hạn chỉ 15 căn biệt thự đẳng cấp với tầm nhìn sân golf từ mọi không gian, v* 6 căn đã có chủ nhân, dự án đang thi công theo kế hoạch v* sẽ b*n giao từ tháng 7/2019. ‘Emerson Edition l* một cơ hội đầu tư gia tăng lãi vốn (capital gain) hấp dẫn, đồng thời mang đến cho các nh* đầu tư Việt Nam cơ hội sở hữu vĩnh viễn bất động sản theo đúng nghĩa đen của nó, cũng như cơ hội sở hữu quốc tịch tại một trong những quốc gia phát triển h*ng đầu thế giới’ - Ông Nguyễn Ho*ng Việt, Chủ tịch HĐQT SVP cho biết thêm.







SVP công bố nh*n diện thương hiệu mới v* dự án Emerson Edition tại VRES 2018 - Ảnh 1.

Với việc mang đến dự án độc đáo v* vô cùng giới hạn Emerson Edition, Son Viet Property JSC. (SVP) một lần nữa khẳng định định vị thương hiệu của mình tại thị trường bất động sản Việt Nam, SVP luôn tinh chọn những cơ hội đầu tư bất động sản tốt nhất, an to*n nhất v* mang đến giá trị s* dụng cao nhất cho nh* đầu tư, bên cạnh các lợi *ch t*i ch*nh m* bất động sản mang lại.



Để tham khảo thông tin của Emerson Edition, truy c*p https://emersonedition.vn hoặc Hotline 028 7109 39 88.



Ánh Dương



