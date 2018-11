Results 1 to 1 of 1 Thread: Nh*n gắn c*a nhôm Xingfa t*n nh* tại TpHCM, 0899 216 899 #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2018 Location xzvhdghgdh Age 34 Posts 1 Nh*n gắn c*a nhôm Xingfa t*n nh* tại TpHCM, 0899 216 899 Nhôm cách nhiệt l* gì ? Nhôm cách nhiệt l* mẫu nhôm cao cấp nh*p khẩu được cung cấp bởi Thủ Đô Group với thiết kế đặc chủng nhằm hạn chế tối đa sự dẫn nhiệt v* truyền nhiệt của nhôm.



Nhôm cầu cách nhiệt l* gì ? Nhôm cầu cách nhiệt l* dòng sản phẩm nhôm cao cấp với thanh profile nhôm được thiết kế bên trong khoang trống có các lớp dải cầu cách nhiệt Polyamide giúp cho c*a cản trở v* hạn chế được tối đa sự lưu thông dẫn nhiệt, truyền nhiệt của nhôm.



Mẫu c*a nhôm cầu cách nhiệt dùng k*nh hộp cách âm cách nhiệt tối đa



C*a nhôm cầu cách nhiệt l* gì ? C*a nhôm cầu cách nhiệt l* hệ c*a được sản xuất v* lắp ghép từ các thanh nhôm profile cầu cách nhiệt nh*p khẩu ch*nh hãng, s* dụng tương th*ch với các hệ phụ kiện đồng bộ cao cấp đi kèm theo.. có t*nh cách âm cách nhiệt k*n kh*t tuyệt đối v* tiết kiệm chi ph* điện năng tối đa cho công trình.







Cấu tạo c*a nhôm có cầu cách âm cách nhiệt



Xu thế hiện đại hóa công nghệ cao nâng tầm chất lượng cuộc sống, c*a nhôm cầu cách nhiệt nh*p khẩu đồng bộ ch*nh hãng l* sự lựa chọn ho*n hảo cho các công trình xây dựng dân dụng cơ bản, các tòa nh* cao tầng, khu chung cư cao cấp, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, nh* mặt phố liền kề.. với độ bền vượt thời gian, khả năng cách âm cách nhiệt k*n kh*t chịu nước tuyệt đối, hoạt động đóng mở nhẹ nh*ng liên tục, cứng cáp chịu được sức ép va đ*p lực cực lớn, cùng với thiết kế thông minh tiết kiệm diện t*ch tối đa, m*u sắc bền đẹp giúp c*a luôn giữ được diện mạo như lúc ban đầu.







Mẫu dải cầu Polyamide ngăn cản sự dẫn nhiệt & truyền nhiệt



C*a nhôm Xingfa cầu cách nhiệt được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, lắp ghép bởi các thanh profile nhôm Xingfa cầu cách nhiệt nh*p khẩu ch*nh hãng có cấu trúc dạng hộp bên trong thân c*a l* khoang rỗng có các đường gân gia cường cùng lớp cầu cách nhiệt giúp c*a tăng khả năng chịu lực, chống va đ*p cao v* cách âm cách nhiệt rất tốt.



Cua nhom Xingfa cau cach nhiet s* dụng tương th*ch với hệ phụ kiện kim kh* Kinlong cao cấp nh*p khẩu đồng bộ cùng với hệ gioăng kép cao su EPDM, keo Dowcorning đặc chủng, k*nh an to*n Hải Long.. tạo nên một hệ c*a vô cùng chắc chắn, có khả năng cách âm cách nhiệt cực tốt, chịu nước tuyệt đối, hoạt động đóng mở nhẹ nh*ng liên tục, *t phải bảo dưỡng hay s*a chữa c*a trong suốt quá trình s* dụng.





Mẫu c*a nhôm có cầu cách nhiệt & c*a nhôm thường không có cầu cách nhiệt



Nhom cach nhiet với bề mặt thanh profile được sơn tĩnh điện ngo*i trời cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế nên chống được lão hóa, ăn mòn, dễ d*ng lau chùi, vệ sinh giúp cánh c*a luôn giữ được vẻ đẹp trong quá trình dùng lâu d*i theo thời gian.





Cấu tạo profile c*a nhôm có cầu cách nhiệt & c*a nhôm không có cầu cách nhiệt



Thủ Đô Group tự h*o l* một trong những đơn vị tiên phong nh*p khẩu đồng bộ ch*nh hãng cua nhom Xingfa cau cach nhiet v* sản xuất lắp ghép trên dây chuyền công nghệ máy móc hiện đại b*c nhất hiện nay, chúng tôi cam kết & khẳng định các sản phẩm của Thủ Đô Group cung cấp ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. V* giá th*nh bán c*a nhôm Xingfa cầu cách nhiệt của chúng tôi cũng l* giá cạnh tranh nhất với nhiều ưu đãi khuyến mại lớn nhất.





Mặt cắt thanh prpfile nhôm Xingfa có cầu cách nhiệt



VIDEO Mẫu c*a nhôm Xingfa có cầu cách nhiệt tại Thủ Đô Group



ĐẶC ĐIỂM CỦA CỬA NHÔM XINGFA CÓ CẦU CÁCH NHIỆT

• Cách âm & cách nhiệt

• + Được l*m từ profile nhôm có cầu cách nhiệt kết hợp với hộp k*nh, hệ gioăng cao cấp v* hệ phụ kiện kim kh* đồng bộ, nên c*a nhôm có t*nh cách âm, cách nhiệt cao.

• + Đặc biệt, profile nhôm có cầu cách nhiệt có t*nh cách âm cách nhiệt v* tiết kiệm chi ph* điện năng tối đa.

• Tải trọng nhẹ & chịu lực tốt

• + Các thanh profile được thiết kế hợp lý với các khoang rỗng v* gân tăng cứng cũng như chiều d*y nhôm, các rãnh, vách kỹ thu*t trong cấu trúc thanh nhôm được t*nh toán kỹ lưỡng để tạo sống gia cường, kênh thoát nước, khoang trống cách âm, cách nhiệt.

• + Với cấu tạo n*y, thanh profile nhôm có t*nh cách âm, cách nhiệt cao v* nổi b*t l* chịu lực tốt. Đặc biệt, với hệ thống sản phẩm có cầu cách nhiệt thì các gân tăng cứng v* khoang rỗng nhiều hơn nên khả năng chịu lực c*ng tốt hơn.

• + Do đặc điểm nhôm l* v*t liệu nhẹ (nhôm nhẹ nhất trong các kim loại, có trọng lượng 2.7 N/m3 v* chỉ nặng 0.1 pound trên inch vuông), có độ bền cao, được thiết kế các khoang rỗng cùng với các sống gia cường hợp lý nên việc s* dụng v*t liệu n*y sẽ giảm tải trọng của to*n bộ công trình hơn hẳn so với vách tường s* dụng các loại v*t liệu khác.

• + Profile nhom cau cach nhiet đã được t*nh toán tải trọng an to*n cho khả năng chịu lực cao, chịu tác động từ gió, bão, động đất. Do đó, v*t liệu n*y đem lại giải pháp an to*n tối ưu cho công trình.

• T*nh thẩm mỹ & kinh tế

• + Với các to* nh* cao tầng có nhiều diện t*ch vách tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì chi ph* điện năng cho hệ thống điều ho*, thông gió nhằm ổn định điều kiện không kh* trong to* nh* rất lớn.

• + Việc s* dụng c*a nhôm với hộp k*nh cách âm, cách nhiệt, k*nh an to*n.. l* giải pháp ch*nh trong việc tiết kiệm điện năng.

• + Profile nhôm cầu cách nhiệt được x* lý bề mặt v* sơn tĩnh điện với công nghệ tiên tiến sẽ có độ bền cao, luôn giữ được m*u sắc v* cấu trúc của c*a n*** trong cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

• S* dụng thu*n tiện

• + C*a nhôm còn thu*n tiện cho gia chủ trong việc bảo quản vì chỉ cần lau chùi bình thường l* sáng đẹp như mới m* không cần phải tu bổ, bảo dưỡng định kỳ.

• + C*a nhôm có cầu cách nhiệt Xingfa giúp nối v* s* dụng được không gian, tạo tầm nhìn bao quát cho căn phòng v* cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

• + Hệ vách nhôm k*nh lớn có kết cấu giấu đố chịu lực ch*nh bên trong nên vách k*nh có mặt phẳng lớn m* không bị rõ đố ra ngo*i.

• + Không chỉ được l*m từ k*nh thông thường, c*a nhôm hay vách nhôm k*nh lớn còn s* dụng nhiều loại k*nh trang tr* như k*nh m*u, k*nh hoa văn, k*nh m*i mờ… vừa đảm bảo yêu cầu k*n đáo, vừa có t*nh thẩm mỹ cao.



CÔNG TY CP ĐT XD CHIÊU DƯ*NG

ĐC : 17 đường Số 1 Cư xá Chu Văn An, phường 26 , Bình thạnh, Tp HCM

Đt: 0899 216 899

Email: Nhomkinh247vn @gmail.com Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules