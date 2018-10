Results 1 to 1 of 1 Thread: PJS exhaust parts? #1 PWCToday Newbie Join Date Jan 2008 Location C.A. Posts 3 PJS exhaust parts? Scored these parts off Craigslist today. 2 of the parts have damage but I would think they are worth repairing. Are they the correct parts for my 1995 550sx? Attached Images 885F61D7-8D4A-47EC-95C1-031A85B8460D.jpeg (2.54 MB, 5 views)

885F61D7-8D4A-47EC-95C1-031A85B8460D.jpeg (2.54 MB, 5 views) EF57631A-53B6-4B4C-95E1-56D56506D5D5.jpeg (2.73 MB, 7 views)

EF57631A-53B6-4B4C-95E1-56D56506D5D5.jpeg (2.73 MB, 7 views) 016F1DEE-5CDE-4546-872F-7AF571754AC8.jpeg (2.78 MB, 4 views)

016F1DEE-5CDE-4546-872F-7AF571754AC8.jpeg (2.78 MB, 4 views) D217BD69-1D01-4F4A-92DB-59692F990D96.jpeg (1.73 MB, 4 views)

D217BD69-1D01-4F4A-92DB-59692F990D96.jpeg (1.73 MB, 4 views) BEC7F4A1-0EDB-4F95-AC8E-89A511DEBC4B.jpeg (2.07 MB, 3 views)

BEC7F4A1-0EDB-4F95-AC8E-89A511DEBC4B.jpeg (2.07 MB, 3 views) 08F722CA-BA71-47F3-AA80-3DA0C55D303E.jpeg (1.86 MB, 5 views)

08F722CA-BA71-47F3-AA80-3DA0C55D303E.jpeg (1.86 MB, 5 views) BDAAF11C-84D9-47A1-830D-8FF0E30A26F3.jpeg (1.61 MB, 3 views)

BDAAF11C-84D9-47A1-830D-8FF0E30A26F3.jpeg (1.61 MB, 3 views) 0C6B3ADF-E6E8-4038-97EA-A4BA6F37F2EA.jpeg (1.72 MB, 3 views)

0C6B3ADF-E6E8-4038-97EA-A4BA6F37F2EA.jpeg (1.72 MB, 3 views) BB82B0E7-836D-4A13-A4AA-D97B809E725E.jpeg (2.54 MB, 3 views)

