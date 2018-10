Results 1 to 1 of 1 Thread: SXR Parts #1 Frequent Poster Join Date Mar 2005 Location Mooresville Age 37 Posts 181 SXR Parts Brand New Solas Dynafly 13/23. Never installed went a different direction. $175

SXR OEM Ride Plate. $50

Brand New 750/800 Timing advance plate $45

SXR Pump. Rebuilt with all new OEM seals and Bearings. Has a Solas 13/22 in it. Prop spins freely but could use a new liner. Comes with nozzles. $250.



All prices are obo Attached Images 4DAB1AEB-F732-4124-8B13-F074E6AFAF64.jpeg (2.75 MB, 4 views)

4DAB1AEB-F732-4124-8B13-F074E6AFAF64.jpeg (2.75 MB, 4 views) CB4E9A82-3D00-4B34-8978-AD3908E57F52.jpeg (2.21 MB, 3 views)

CB4E9A82-3D00-4B34-8978-AD3908E57F52.jpeg (2.21 MB, 3 views) 52EF5EA7-A62F-402E-91B6-C799A5739B55.jpeg (2.15 MB, 4 views)

52EF5EA7-A62F-402E-91B6-C799A5739B55.jpeg (2.15 MB, 4 views) 0A83D415-0406-4C0A-A5CA-2FBAD1DCCAD4.jpeg (1.93 MB, 4 views)

0A83D415-0406-4C0A-A5CA-2FBAD1DCCAD4.jpeg (1.93 MB, 4 views) C5B915D6-9819-402B-9C8A-83F7E16F78BE.jpeg (2.20 MB, 4 views)

C5B915D6-9819-402B-9C8A-83F7E16F78BE.jpeg (2.20 MB, 4 views) ACB25EFD-026A-4286-925C-11A6E63968A9.jpeg (1.97 MB, 3 views)

ACB25EFD-026A-4286-925C-11A6E63968A9.jpeg (1.97 MB, 3 views) BDA3F1D4-4B8B-4488-BA03-A3D5F1E1BCA8.jpeg (1.84 MB, 2 views)

BDA3F1D4-4B8B-4488-BA03-A3D5F1E1BCA8.jpeg (1.84 MB, 2 views) 3B85D79E-BF4B-4B44-B18B-C4CF514C5C8F.jpeg (2.09 MB, 2 views)

3B85D79E-BF4B-4B44-B18B-C4CF514C5C8F.jpeg (2.09 MB, 2 views) 8FDF21C1-FEE6-433B-9C80-2F0073924C6C.jpeg (1.70 MB, 2 views)

8FDF21C1-FEE6-433B-9C80-2F0073924C6C.jpeg (1.70 MB, 2 views) 822CD809-8B5C-4739-8D1F-B213C2CC4F25.jpeg (1.52 MB, 2 views)

822CD809-8B5C-4739-8D1F-B213C2CC4F25.jpeg (1.52 MB, 2 views) 81ABB609-8E69-49F5-A52F-2D01BD7FF7CF.jpeg (2.52 MB, 2 views)

81ABB609-8E69-49F5-A52F-2D01BD7FF7CF.jpeg (2.52 MB, 2 views) 9D1487A9-5789-4FE3-B204-C55D3D9DE250.jpeg (1.88 MB, 2 views)

9D1487A9-5789-4FE3-B204-C55D3D9DE250.jpeg (1.88 MB, 2 views) 6B7CB53A-7009-4615-B989-FD1C14E13D1C.jpeg (1.82 MB, 2 views)

6B7CB53A-7009-4615-B989-FD1C14E13D1C.jpeg (1.82 MB, 2 views) B10AE9CE-A314-4770-853E-B4F636B69A63.jpeg (2.18 MB, 2 views) Last edited by 112motorsports; Today at 03:26 PM . Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules