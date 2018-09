Results 1 to 1 of 1 Thread: Lap sieu pham, sao tre gan... Doi mat "ket cuc bi tham" #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2018 Location - Select One - Age 28 Posts 3 Lap sieu pham, sao tre gan... Doi mat "ket cuc bi tham" Federico Dimarco voi nam mong cung khong the ngo rang ban thang truoc nhat cua minh tai Serie A lai duoc ghi vao luoi Inter Milan. Ngoai ra, ban thang ay cung so huu the se dong sap canh cua tro lai Giuseppe Meazza cua chang trai 21 tuoi nay. tham khảo các du doan bong da anh được cập nhật liên tụcPhut thu 79 cuoc chien tren san Giuseppe Meazza, ti so van chua duoc mo. Trong khoang 1 pha don vi tan cong ben canh phai cau mon cua Inter Milan, Gervinho nhan bong roi tien vao vung cam dia. Trung phong nguoi Bo Bien Nga tung ra mot cu sut, nhung hau ve cua Nerazzurri chong vanh lao vao truy hoi can. Bong duoc pha ra gan giua san.khong nhung the, thoi co cua Parma van chua gioi han lai. Federico Dimarco bang vao cuop bong, lua qua Marcelo Brozovic. Ngung lai nham nhia mot luc, anh quyet dinh dut diem tu khoang phuong phap rat xa. Cu sut co luc rat nhe, tuong tuong nhu ko dem lai moi tai hai cho cau mon cua Samir Handanovic. Song, bong lai di rat xoay, khien thu mon cua Inter Milan cam thay bat than. Anh ko co co hoi de can pha, va den khi quay lai phia sau, thi trai bong da nam gon trong luoi. Parma da vuot len dan truoc!nhung truong hop nhu cua Federico Dimarco chang phai la hiem gap tai Serie A. Bo mat nuc tieng nhat chinh la Manolo Gabbiadini. Mua giai 2014 – 2015, Gabbiadini luc do dang khoac ao Sampdoria, nhung lai o dang dong so huu voi Juventus. Trong cuoc doi dau co Bianconeri, anh da ghi mot ban thang vao luoi Gianluigi Buffon, dem ve tran hoa quy gia cho Blucerchiati.ben canh do, pha lap cong day lai khien cho tap huan vien cua Juventus la Massimiliano Allegri cam thay tuc gian. Sau cuoc chien, ong da nhan manh rang Juventus se khong dua Gabbiadini tro ve trong ki chuyen nhuong mua dong: “Toi ko biet anh do mang gia nhap Napoli hay ko, nhung anh day chac chan se khong toi Juventus!”. xem n*** các soi keo bong mới nhất hôm naytrung phong nay luc do moi 23 tuoi, 1 ban thang cong pha an mung khong kim che duoc cam xuc da dong sap canh cua dua anh khoac ao 1 trong cac doi bong bac nhat the gioi. Den thang mot, Gabbiadini cap ben Napoli nhung chang the kho khan vi tri chinh thuc. Hien tai, anh dang khoac ao Southampton tai xu so suong mu va nghe dau khong con co hoi gat hai ve vang.khi nay day, co le Federico Dimarco van dang n*** ngat co ban thang vao luoi Inter Milan. Tuy nhien, phia truoc so huu the la nhung noi lo cho tuong lai cua minh. Song, o tuoi 21, anh van con ho het thoi co de lon manh. Neu nhu thi dau re trong mau ao Parma, anh hoan toan mang the khoac ao 1 doi bong to sau mua giai nay. Cuoc song van tiep tuc, va nhiem vu cua Dimarco la phai tiep dien phan dau. soi keo | nhan dinh bong da anh Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests) Posting Permissions You may not post new threads

