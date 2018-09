Results 1 to 1 of 1 Thread: Soi keo Leganes vs Villarreal nhan dinh soi keo bong da anh #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2018 Location - Select One - Age 28 Posts 2 Soi keo Leganes vs Villarreal nhan dinh soi keo bong da anh Soi kèo Leganes vs Villarreal



Lực lượng:

Leganes: Alexander Szymanowski chấn thương

Villarreal: Bruno Soriano, Santiago Caseres chấn thương

Leganes tiếp diễn mô tả yếu điểm về thực lực của ḿnh sở hữu thất bại 1-4 trước Real Madrid. Trên thực tế, trước thềm cuộc chiến mới đây th́ gần như Đánh giá cho rằng việc Leganes đang bết bát nên để thua Real Madrid là không có ǵ bất ngờ.

Soi kèo Leganes vs Villarreal, 17h00 ngày 17/9

3 cuộc chiến mới đây, Leganes thua 2 và chỉ dành được 1 điểm. Ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới tới 8 lần. mang kết quả này, đội chủ sân Municipal de Butarque đang phải xếp vị trí rút cục của bảng xếp hạng.

trận chiến chống xuống hạng đang mở ra đối mang Leganes. ví như không thể cải thiện thành tích chỉ cần khoảng tới. Ngày về La Liga 2 của đội bóng này có lẽ cũng được xác định sớm hơn dự đoán.

ko khó để nhận ra vấn đề lớn nhất của Leganes. chậm tiến độ là sự lỏng lẻo của hàng pḥng ngự. 3 cuộc chiến, họ để thủng lưới đến 8 lần. phổ biến thứ hai giải đấu, chỉ sau Huesca. Rơ ràng, Leganes cần phải xây dựng là hệ thống pḥng thủ chắc chắn và hiệu quả hơn. t́nh trạng này giả dụ c̣n tiếp diễn th́ việc phải nhận kết quả tệ hại là sẽ đến phổ biến hơn.

Về phần Villarreal, dù được đánh giá rất cao về mặt thực lực nhưng “Tàu ngầm vàng” đang gây đông đảo thất vẳng. Họ đứng n*** phía trên Leganes với vị trí thứ 19.

Sau 3 ṿng đấu, Villarreal cũng thua 2 và dành được 1 trận ḥa. Xếp trên Leganes nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Nghe những chuyên gia soi kèo Leganes vs Villarreal, 17h00 ngày 17/9

Điều đáng nói là hai thất bại của đội bóng này đều diễn ra khi họ đụng độ có các đối thủ vừa tầm. Giới chuyên cho rằng, Villarreal thừa sức dành lấy 6 điểm trước Girona và Sociedad. không những thế, rút cuộc họ lại để thua.

Ở trận đấu gần tới, đoàn quân của Calleja buộc phải thắng Leganes. Thứ nhất, để cải thiện thứ bậc trên bảng điểm. Thứ hai, lấy đà cho chặng trục đường sắp đến. khi mà họ tuần tự phải chạm trán mang các đối thủ sừng sỏ như Rangers, Valencia hay Bilbao.

Dự đoán: 0-1 (Chọn Villarreal và Xỉu)

Con số soi kèo tối nay Leganes và Villarreal:



4/5 lần chạm trán gần đây giữa 2 đội xuất hiện tổng bàn thắng lẻ.

Nh́n qua, đây chẳng hề khoảng cách thức quá lớn và cánh cửa trụ hạng vẫn mở mang mang thầy tṛ HLV Nguyễn Văn Sỹ. Nhưng đáng tiếc, đúng trong thời điểm quan trọng quyết định cả mùa giải, Nam Định đang với dấu hiệu sa sút về phong thái.

Lùi lại ṿng đấu cuối tuần trước, Nam Định đă sở hữu cuộc chiến nhạt nḥa lúc để thua Sanna Khánh Ḥa có tỷ số 1-2 n*** trên sân nhà Thiên Trường. Tính xa hơn, họ đang với chuỗi 5 trận ko biết mùi thắng lợi tại V League 2018.

Rơ ràng, sở hữu phong thái ngày nay, thêm bất lợi phải thi đấu xa nhà, Nam Định không mang nhiều thời cơ giành điểm ở lượt trận chiều này. T́m hiểu này càng sở hữu hạ tầng lúc họ phải khiến cho khách trên sân của đội bóng mang phong thái và khao khát đương đầu cao hơn Thanh Hóa.

Trái ngược với đội khách, Thanh Hóa đang hưng phấn mang thắng lợi đậm 3-0 trước hoàng anh Gia Lai ở ṿng đấu 21. Trước chậm tiến độ, thầy tṛ HLV Nguyễn Đức Thắng có chiến thắng 4-0 trước Sông Lam Nghê An ở trận lượt về húi QG Việt Nam, qua ngừng thi côngĐây giành tấm vé vào chơi trận chung kết.









Điểm đáng sợ hơn cả là Thanh Hóa đang trên đà ư thức cố gắng giành huy chương ở mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm này, đội bóng xứ Thanh với được 33 điểm, hiện xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH V League - vị trí với huy chương. Nhưng vị thế của Thanh Hóa ko quá chắc chắn lúc họ chỉ hơn 2 đội xếp sau là Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh tuần tự một và hai điểm.

Đây là khoảng cách mỏng manh và chỉ cần 1 cú sảy chân đáng nuối tiếc ở trong giai đoạn c̣n lại, Thanh Hóa sẽ phải trả giá bằng tấm huy chương đồng V League 2018. Cũng giống Nam Định, 5 cuộc chiến rút cục của mùa giải đều được xem là các trận chung kết mang Thanh Hóa.

Dự đoán: 3-1

Báo cáo bóng đá soi kèo Thanh Hóa vs Nam Định:

-2 trận đối đầu gần đây có bàn thắng được ghi trước giờ nghỉ giải lao.

-4 trận mới đây của Thanh Hóa mang ít nhất 3 bàn thắng được ghi mỗi trận.

-Nam Định không thắng kèo Châu Á 3/4 trận vừa mới đây.

yên ổn Uyển

Soi kèo CLB TPHCM vs HAGL

Cuối tuần qua, HAGL có trận thua đầy thất vẳng 0-3 trước Thanh Hóa n*** trên sân nhà Pleiku. Khách quan, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng mang HAGL lúc họ thiếu vắng rộng răi trụ cột quan trọng như Xuân Trường, Công Phượng... Do chưa đảm bảo thể lực sau Asiad 2018.

sở hữu trận thua nói trên, HAGL đă tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH với 27 điểm, kém chính Thanh Hóa (đội thuộc vị trí số 3) đến 6 điểm. Tính xa hơn, đội quân của HLV Dương Minh Ninh không phải đội bóng có phong độ ổn định ở thời khắc hiện giờ khi thắng 1 trận, ḥa 1 và thua 3 trận ở 5 ṿng đấu vừa mới đây.

Trở lại có lượt trận muộn ṿng 22, HAGL với chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân CLB TPHCM và rất mang thể đây sẽ là trận chiến đội bóng phường Núi nhận thêm 1 kết quả trắng tay.

Khách quan, CLB TPHCM đang có thứ hạng và điểm số kém cạnh HAGL nhưng ko v́ vậy Công Phượng và đồng đội được phép chủ quan. nhắc lại, CLB TPHCM sẽ mang lợi thế cực lớn về mặt ư thức lúc được chơi trên sân nhà Thống Nhất.

Nên biết, 3 trong số 5 trận thắng mà CLB TPHCM sở hữu được tại V League 2018 là các cuộc chiến diễn ra tại thống nhất. Qua đây mang thể thấy sân nhà vẫn là điểm tựa cứng cáp với TP Hồ Chí Minh.

Ngoài lợi thế sân nhà, tâm lư của CLB TPHCM càng được gia nâng cao khi họ sở hữu được kết quả tốt mỗi lúc đụng độ HAGL. Tính trong 5 trận đối đầu cách đây không lâu, CLB TPHCM thắng 3, ḥa một và chỉ một trận trước HAGL.

Dự đoán: 2-1

Thống kê soi kèo nhà ḍng bữa nay CLB TPHCM vs HAGL

-Trận đối đầu lượt đi mang 4 bàn thắng được ghi.

-6/7 trận vừa mới đây của CLB TPHCM nổ Tài.

-11 trận gần đay của HAGL sở hữu ít nhất 3 bàn thắng được ghi mỗi trận.

