Soi kèo Willem II vs Excelsior Soi kèo Willem II vs Excelsior , 01h45 ngày 16/9Soi kèo Willem II vs Excelsior

Willem II là một vị khách thân quen của giải bóng đá cao nhất Hà Lan. từ thời điểm năm 1988 tới nay, mới có 2 mùa đội chủ sân Koning thi đấu tại gỉai hạng 2. Tuy không tồn tại nhiều thành tích đáng kể nhưng ưu điểm của họ là việc ổn định khi thường kết thúc mùa giải với cùng một vị trí ở giữa BXH.



bài viết liên quan Nhận định bóng đá anh và Soi kèo Ajax vs Groningen, 01h45 ngày 16/9 Dù bắt đầu mùa giải mới với trận thua không mong muốn 0-1 trước Venlo tuy vậy thầy tṛ Adrie Koster đă trở lại rất nhanh với 2 chiến thắng tiếp tục. Đặc biệt thắng lợi gịn giă 5-0 trước Heracles như 1 lời xác định có cân nặng với những ai thiếu tín nhiệm về thực lực của đội bóng miền nam bộ mùa giải trong năm này.Soi kèo Willem II vs Excelsior, 01h45 ngày 16/9bài viết liên quanvà Soi kèo Ajax vs Groningen, 01h45 ngày 16/9

Bên kia chiến tuyến, dù có lịch sử dân tộc 116 năm kể từ khi thành lập nhưng Excelsior mới chỉ có 9 năm thi đấu tại Eredivisie. Họ thường được ca ngợi là "kho điểm" khi bị những đối thủ cạnh tranh tại giải VĐQG Hà Lan đánh bại một cách dễ dàng. Thậm chí đội bóng sọc đỏ-đen chưa từng một lần được xếp hạng trong TOP 10 đội dẫn đầu trên BXH.

Mùa giải năm nay ban chỉ huy đội bóng đă có 1 bước chân táo bạo khi bổ nhiệm HLV trẻ Adrie Poldervaart vào vị trí người cầm lái con tàu Excelsior. không biết những học tṛ của vị chiến lược gia sinh năm 1970 này sẽ kết thúc Eredivisie ở trong phần thứ bao nhiêu. nhưng với thành tích 4 điểm sau 4 trận với vỏn vẹn 1 thành công đă báo hiệu một chặng đường chông gai so với con tàu tới từ thành phố Rotterdam.

Hẳn những fan hâm mộ Excelsior cảm nhận thấy khá lo ngại khi đội bóng con cưng của họ đang có phong độ bết bát khi chỉ thắng một trong các 5 trận gần nhất. trong lúc số lượng đó so với Willem II là 2.

những Chuyên Viên Bongda365 đánh giá và nhận định việc chỉ tiếp một nhóm bóng đang có phong độ không cao như Excelsior là cơ hội tốt để Willem II giành được 3 điểm. không dừng lại ở đó ở ṿng đấu này thầy tṛ Adrie Koster sẽ được thi đấu trên thánh địa Koning, một nơi đi dễ khó về với bất kể đối thủ nào làm khách ở đây.

Dự đoán: 1-0 (Chọn Willem II và Xỉu)

+ Hàng công của Willem II ghi được 7 bàn thắng trong 5 trận đấu vừa mới đây.

+ Trong 5 trận đấu gần nhất, Excelsior thắng 1 & thua đến 3 trận.

+ Hàng thủ của Excelsior bị thủng lưới đến 9 bàn trong 5 trận gần nhất.

Bóng đá Bắc Ireland trong những năm gần đây đă có những dấu hiệu sắc nét. điển h́nh là sự việc lần thứ nhất họ vượt qua ṿng bảng một kỳ Euro. Thậm chí trên đất Pháp hai năm về trước, tại ṿng 16 đội mạnh nhất, "Những người thợ rèn phương Bắc" chỉ chịu thua xứ Wales của Gareth Bales với tỉ số sát xao 0-1 bởi bàn phản lưới nhà của McAuley.

Hẳn độc giả Bắc Ireland sẽ tương đối thỏa sức tự tin trong cuộc tiếp đón Israel lần này khi đội bóng con cưng được đá trên thánh địa Windsor Park. hoạch toán cho thấy thêm, trong 10 trận sân nhà gần nhất, đội bóng áo xanh có đến 6 thắng lợi.

Bên kia chiến tuyến, rơ nét sang trọng lúc bấy giờ của Israel không c̣n so sánh với đội chủ nhà khi họ đang kém phe đối lập của tôi 63 bậc trên BXH FIFA.

Nền bóng đá của Israel khá ít tiếng tăm tại âu lục. Trong lịch sử dân tộc quốc gia Trung Đông này chưa từng tham gia bất kể một kỳ Euro nào & lần cuối cùng họ tham gia World Cup cũng đă gần 50 năm về trước.

Đội h́nh của HLV Andi Herzog giờ đây đều là những cái tên khá không quen với fan hâm mộ giới túc cầu. Hơn 2/3 cái thương hiệu trong danh sách của vị chiến lược gia người Áo đều đang thi đấu tại giải quốc nội. dễ nắm bắt V́ Sao họ đang có một phong độ bết bát thời gian vừa mới đây với 7 trận thua trong 10 trận đấu gần nhất.

Bắc Ireland đang bổ ích thế lớn trước vị khách tới từ Trung Đông lúc thi đấu trên sân nhà. các chuyên gia Bongda365 đánh giá về một thành công dễ dàng của đội chủ nhà so với Israel. chắc hẳn rằng sự nỗ lực cố gắng khả thi nhất của thầy tṛ Andi Herzog là kiếm được bàn thắng danh dự trên sân Windsor Park vào trong ngày 12/9 tới.

Dự đoán: 1-0 (Chọn Bắc Ireland và Xỉu)

soi kèo bóng da Bắc Ireland vs Israel: hoạch toán tổng kếtbóng da Bắc Ireland vs Israel:

+ Trong 10 trận sân nhà gần nhất, Bắc Ireland có đến 6 thành công.

+ Trong 10 trận đấu gần nhất, Israel có đến 7 trận thua.

+ Hàng thủ của Israel bị thủng lưới 14 bàn trong 10 trận đấu gần nhất.

Anh Sơn

Soi kèo Bahrain vs China

Đội tuyển non sông Trung Hoa hiếm khi được coi cao tại những giải đấu lớn. Điều khiến họ mất điểm rất nhiều đó chính là sự việc gắn kết giữa các vị trí trong đội h́nh.

Họ sở hữu nhiều cầu thủ có chuyên môn cao. Đặc biệt, việc được thi đấu cùng rất nhiều ngoại binh chất lượng tại giải vô địch nước nhà cũng tạo cho thực lực của họ được tăng đều đáng kể. Nói đi cũng phải nói lại, Trung Quốc chưa lúc nào là phe đối lập dễ chơi với bất kỳ đội bóng nào tại Á Lục.

tham khảo thêm Soi kèo Moldova vs Belarus 01h45 ngày 12/9 & đánh giá và nhận định bóng đá tây ban nha với cả những trận đấu diễn ra trong đợt giải









trong khi đó, Bahrain chưa bao giờ là một tổ bóng khó chơi. Đội h́nh chất lượng thấp khiến họ rất giản đơn bị đối thủ bắt bài & hóa giải. Trong vài năm trở lại đây, Bahrain chưa xuất hiện bất kỳ bước tiến nào đáng chú ư về cả thực lực lẫn kỹ năng chinh chiến tại đấu trường lục địa.

Như đă nói, Trung Quốc có 1 dàn hảo thủ chất lượng. Hiếm khi họ để những đội tuyển như Bahrain có được thế trận cân bằng chứ đừng nói ǵ đến việc ăn miếng trả miếng. Họ vừa đủ thể lực cũng như thể h́nh để tranh chấp tay đôi với phe đối lập.

Bị đánh giá thấp hơn, Bahrain c̣n được có phong độ không thể tốt. Họ pḥng thủ không tệ nhưng tiếp tục tỏ ra bế tắc trong số những đường lên bóng hướng đến phía khung thành địch thủ.

Chuyên Viên của bongda365 đánh giá, việc chưa chắc chắn cách dứt điểm trận đấu khiến Bahrain phải chịu nhiều trận ḥa & thua với tỷ số tối thiểu. điều này sự thật là mối đe dọa, đặc biệt là khi phải gặp những đội tấn công tốt như Trung Quốc.

Dự đoán: 1-3 (chọn Trung Hoa & Tài)

hoạch toán soi kèo Bahrain vs Trung Quốc:

Bahrain chỉ có 2 thắng lợi trong 9 trận gần nhất.

Trong 9 trận gần nhất, có 8 trận Bahrain chỉ ghi tối đa 1 bàn/trận.

Trung Quốc chưa lúc nào thua Bahrain trong số lần đối đầu trước đây.

