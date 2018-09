Results 1 to 1 of 1 Thread: Nên trồng giống sầu riêng n*o trong năm 2019? #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2018 Location makoni2 Age 37 Posts 1 Nên trồng giống sầu riêng n*o trong năm 2019? hiện giờ tầm giá của quả sầu riêng đang tăng mạnh giao động trong khoảng 50 đến 70.000 1 kg. do đó đa số b* con dân c*y đang với ý định cải thiện kinh tế gia đình bằng cách trồng sầu riêng.



nhưng m* giống sầu riêng hiện nay ở trên thị phần thì muôn v*n các loại giống: trong khoảng sầu riêng nh*p ngoại đến sầu riêng nội địa bởi v*y thắc mắc đặt ra cho chúng ta l* nên trồng giống sầu riêng n*o thì hiệu quả?



phân tách thị trường: nhân tố thị phần l* nguyên tố mấu chốt để b* con có thể lớn mạnh được kinh tế của gia đình. hiện nay những giống nội địa đang ng*y ng*y được thay thế bằng các giống mới nh*p khẩu.







tỉ dụ như: sầu riêng Dona, sầu riêng musang King l* nhị trong số các giống sầu riêng đang được ưa chuộng nhất để đánh tác.







người tiêu dùng c*ng ng*y c*ng đề nghị về chất lượng của v*t phẩm hơn l* số lượng. nếu b* con đang sở hữu ý định canh tác 1 vừa sầu riêng chúng tôi khuyên rằng nên chọn các giống sầu riêng nh*p nội để sau n*y chủ lượng to thì còn mang thể xuất khẩu được.



hôm nay chúng tôi xin giới thiệu b* con 1 giống sầu riêng Thái Lan ngừng thi côngĐây l* sầu riêng Dona.



chất lượng ho*n hảo sở hữu thể bán ở nội địa rẻ tuy nhiên sầu riêng Dona còn có điểm cộng l* thời kì ch*n khá lâu nên vẫn mang thể xuất khẩu.







để đặt tìm giống b* con vui vẻ địa chỉ có số di động 0914.599.143 để được hướng dẫn, cũng như tư vấn canh tác kỹ thu*t trực tiếp tại vườn



