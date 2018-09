Results 1 to 1 of 1 Thread: Câu chuyện về bơ 034 #1 PWCToday Newbie Join Date Jul 2018 Location hienbmt Age 29 Posts 4 Câu chuyện về bơ 034 Em: "Ê p*, vườn bơ đã hái được chưa?"

Nhỏ vườn: "Chưa đâu p* ơi. Cứ từ từ."

Em: "Dưới SG người ta bán bơ 034 rần rần rồi kìa, sao bơ nh* p* chưa thu đi?"

Nhỏ vườn: "Trên n*y người ta cũng hái tấp n*p rồi, nhưng Mẹ tui nhất quyết chưa cho thu. Thu sớm mất công bị sượng lắm."

=====================

Vườn nh* nó cũng có *t lắm, cỡ mấy chục tấn *, nên nó không có vội mọi người ạ, nó cứ thong dong sáng ra vườn chụp hình rồi chiều chiều dẫn Bé ra vườn đi dạo, ngắm xem bơ đã đủ độ gi* chưa.



V* rồi hôm nay nó gọi báo l* bơ nh* nó ch*nh thức khai vườn. 3 năm nay lấy bơ của nó em an tâm như bơ nh* mình trồng. Vì cái căn bản v* cốt lõi trước tiên đó ch*nh l* giống bơ. Cho dù chăm sóc tốt đến nhường n*o m* giống không tốt thì chất bơ vẫn không thể ngon được. V*y nên đúng bơ 034chuẩn của Lâm Đồng thì em vô cùng an tâm về giống bơ của vườn nh* nó luôn.



Nó chuyên lo phân phối v* chăm con nên hỏi cách chăm con thì nó biết, chứ hỏi về kỹ thu*t thì cứ hỏi Mẹ nó mới được. Sau n*y muốn mở farm chuyên canh về mỗi bơ thì cần phải ăn bám nh* nó v* học Mẹ nó để có thể có 1 trang trại mấy héc chuyên trồng bơ, ng*y ng*y tháng tháng năm năm chỉ có bơ v* bơ



Đúng chuẩn giống bơ 034, chăm sóc v* thu hái đúng độ gi* trái, đóng gói cẩn th*n v* quan trọng nhất l* CHÍN HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN, giá cũng cực ƯU ĐÃI so với thị trường v* lại chỉ có LO*I 1 m* thôi. Mời Khách order khai vườn cho mùa bơ 034 năm nay cùng Eden Farm ạ

Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules