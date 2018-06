Results 1 to 1 of 1 Thread: Bột đánh trắng răng PW WhiteNow chất lượng cao, 0945,143,199 #1 PWCToday Newbie Join Date Jun 2018 Location thzfsdhdty Age 34 Posts 6 Bột đánh trắng răng PW WhiteNow chất lượng cao, 0945,143,199 Trắng Răng Cao Cấp PW WhiteNow sản phẩm vì nụ cười Việt.



CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ TỪ USA - KHÔNG LÀM MÒN MEN RĂNG.

CÁC PHÂN TỬ NANO LIÊN KẾT VỚI NHAU T*O THÀNH LỚP MÀNG BẢO VỆ RĂNG.



Công dụng ch*nh:



1. L*m trắng sáng răng rỏ rệt sau 1 tuần s* dụng.



2. L*m chắc chân răng v* điều trị viêm nướu răng.



3. Kh* mùi hôi miệng vượt trội hơn các loại kem thông thường.



4. Diệt khuẩn ức chế sự hình th*nh của vi khuẩn gây hại cho khoang miệng,



Hướng dẫn s* dụng:



L*m ướt b*n chải đánh răng, cho một lượng PW vừa đủ lên b*n chảy khoảng (1g) đánh tròn đều lên răng.



Để khoảng 1 phút cho PW thấm v*o răng (giúp hấp thụ tốt hơn) sau đó súc miệng sạch lại với nước.



Bảo quản:



Nơi khô ráo thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhiệt độ cao.



HOTLINE: 0945 143 199

WEBSITE: Ctytadagroup.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pwwhitenow

