Results 1 to 2 of 2 Thread: Thiết kế website bán oto nissani trọn gói 1,800k - ThietKeWebChuyen. Com #1 PWCToday Newbie Join Date Jun 2018 Location thzfsdhdty Age 34 Posts 6 Thiết kế website bán oto nissani trọn gói 1,800k - ThietKeWebChuyen. Com 0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu cầu trọn gói từ 1,8 triệu, tặng hosting không giới hạn băng thông + tên miền quốc tế 1 năm, bảo h*nh trọn đời



QUY TRÌNH LÀM VIỆC

1 LIÊN HỆ -> goo. gl/ucRf1B

Để g*i mẫu báo giá, hoặc chọn mẫu tại ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25

Chúng tôi sẽ liên hệ lại thu th*p các thông tin đầy đủ v* báo giá



LƯU Ý B*N CẦN THAM KHẢO CÁC MẪU WEB TRƯỚC RỒI HÃY TRAO ĐỔI ĐỂ GIAO DỊCH DC NHANH CHÓNG VÀ B*N CŨNG HIỂU H*N VỀ TRANG WEB B*N SẮP LÀM





2 Chuyển khoản thanh toán, hoặc thu tiền t*n nơi tại TpHCM. Website được thiết kế ho*n thiện. Trong link n*y có đầy đủ mọi thông tin gói web/ khuyến mãi/ thông tin hỗ trợ/ t*i khoản ngân h*ng -> goo. gl/5qAfHa





3 B*n giao website, bảo h*nh vĩnh viễn.



CÁC LO*I WEBSITE CHÚNG TÔI THIẾT KẾ:

Web bán h*ng/ thời trang/ mỹ phẩm/ nước hoa / website áo cưới, sự kiện / du lịch, khách sạn / l*m đẹp, spa / Website tin tức, giáo dục / web giới thiệu công ty/ giới thiệu dịch vụ / Mẫu Website nội thất / Mẫu Website ẩm thực / Mẫu Website nha khoa / Mẫu Website ô tô xe

GIÁ TRỌN GÓI: 1,8 triệu ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% ) ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )



KHUYẾN MÃI KHỦNG:

- Tặng tên miền quốc tế đăng ký ch*nh chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )

- Tặng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GIỚI H*N BĂNG THÔNG tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy c*p cùng 1 thời điểm ( lúc thanh toán web bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB, hoặc 190k để lên gói 3GB, hoặc 290k để lên gói 5GB, chỉ áp dụng bù lúc thanh toán l*m web )

- Tặng 2,000 tin rao vặt quảng cáo trị giá 600,000 đ- B*o h*nh vĩnh viễn trong suốt thời gian còn s* dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) n*** trong ng*y ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) n*** trong 3 - 5 ng*y





TÍNH NĂNG WEBSITE: goo. gl/29HGVG



HỖ TRỢ NHANH:

Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )

FB: facebook.com/hohoanganh20588

Email: hohoanganh20588 @ gmail. com

Skype: hohoanganh205 #2 PWCToday.com Is My Home Away From Home Join Date Sep 2002 Location gold coast Age 49 Posts 7,037 Re: Thiết kế website bán oto nissani trọn gói 1,800k - ThietKeWebChuyen. Com I will take two Www.waxracingproducts.com

All your billet vintage parts in one place All your billet vintage parts in one place Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules