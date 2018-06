Results 1 to 1 of 1 Thread: Phần mềm kế toán Fast Accounting - Misa SME 2017 giá rẻ #1 PWCToday Newbie Join Date Jun 2018 Location ktthuedv19 Age 33 Posts 7 Blog Entries 1 Phần mềm kế toán Fast Accounting - Misa SME 2017 giá rẻ Phần mềm kế toán MISA SME 2017 giá rẻ bản mới nhất













Phần mềm MISA SME 2017 l* phần mềm kế toán h*ng đầu Việt Nam đáp ứng rất tốt các nhu cầu về hạch toán kế toán cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ …







Với đặc t*nh l* thiết kế phù hợp theo đặc thù riêng cho từng công ty/doanh nghiệp nên ngo*i các chức năng chung đáp ứng các yêu cầu về hạch toán v* lên báo cáo t*i ch*nh theo đúng chế độ cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ thì phần mềm MISA SME 2017 có thể thiết kế riêng cho các nghiệp vụ đặc thù cũng như các báo cáo quản trị, chứng từ đặc thù cho các doanh nghiệp.







Tại phiên bản mới nhất l* MISA SME 2017 đã được update đầy đủ các Thông tư nghị định mới nhất của Bộ T*i Ch*nh v* Tổng Cục Thuế như: Thông tư 156, Thông tư 151, Thông tư 119 tương th*ch với phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất của Tổng cục thuế giúp các bạn tiết kiệm thời gian không phải nh*p các form, mẫu biểu kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu v*o, thuế TNDN, báo cáo t*i ch*nh trên HTKK 3.3.4







Đặc biệt phần mềm đã được update Thông tư 200 v* thông tư 133 của Bộ t*i ch*nh thay thế cho Quyết định 15 v* quyết định 48. Với bản update n*y, phần mềm vừa có thể s* dụng cho các số liệu các năm trước với các mẫu biểu, báo cáo cũ vừa có thêm các mẫu biểu mới theo thông tư mới phục vụ cho việc hạch toán kế toán đúng theo nội dung mới.





Ngo*i ra ở phần mềm MISA SME 2017 Anh/Chị … có thể tự tạo mẫu hóa đơn v* quản lý việc tự in hóa đơn theo Nghị Định 51 của Tổng Cục Thuế.





Giá trọn gói: 1.000.000 đ





DỊCH VỤ KẾ TOÁN - KÊ KHAI THUẾ







PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST MISA, CHỮ KÝ SỐ

Điện thoại + Zalo: 0978937520 Skype: accountantvn Email: ketoanthue6899@gmail.com

