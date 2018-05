Results 1 to 1 of 1 Thread: liền kề biệt thự geleximco #1 PWCToday Newbie Join Date Oct 2017 Location bdsthanhcong1999 Age 33 Posts 6 liền kề biệt thự geleximco TỔNG QUAN DỰ ÁN THE GREEN DAISY



Tên dự án: The Green Daisy – The Green Manor - KĐTM Geleximco Lê Trọng Tấn

Chủ đầu tư dự án: Công Ty xuất nh*p khẩu Geleximco

Vị tr* dự án: Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn ( đường Lê Trọng Tấn ) - H* Đông - H* Nội

Đơn vị tư vấn & thiết kế: Công ty tư vấn kiến trúc v* xây dựng hội kiến trúc sư Việt Nam.

Tổng mức đầu tư dự kiến: Kho*ng 3000 tỷ đồng.

Tổng diện t*ch khu đất: 135ha.

Diện t*ch khu biệt thự: 38ha.

M*t độ xây dựng tối đa: 39,8%.

Diện t*ch đất trồng cây xanh:28%.

Diện t*ch đất l*m trường học v* dịch vụ: 9,8%.

To*n bộ dự án được chia l*m 4 phân khu. A, B, C, D

