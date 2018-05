Results 1 to 1 of 1 Thread: Athena fulland - phn khu athens #1 PWCToday Newbie Join Date Oct 2017 Location bdsthanhcong1999 Age 33 Posts 5 Athena fulland - phn khu athens TỔNG QUAN DỰ ÁN ATHENA FULLAND - PHÂN KHU ATHENS

Tên dự án: ATHENA FULLAND

Chủ đầu tư dự án: T*p đo*n VimeFulland

Vị tr* dự án: Khu đô thị mới Đại Kim & tây nam Kim Giang, Ho*ng Mai, H* Nội

Tổng diện t*ch dự án: 18,2 ha

528 lô thấp tầng ( trong đó có 364 lô song l*p, 50 lô đơn l*p, 114 lô nh* phố thương mại)

1150 căn hộ cao tầng; 385 căn hộ officetel

Cơ cấu diện t*ch căn hộ: từ 40m2-143m2 có 1-4 phòng ngủ

Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH NKB Archi Việt Nam

Nh* thầu thi công: Conteccons

Đơn thị quản lý v* v*n h*nh: Vime Fulland

Thời gian khởi công: Tháng 8/2018

Thời gian ho*n th*nh: Tháng 9/2020



VỊ TRÍ DỰ ÁN ATHENA FULLAND - PHÂN KHU ATHENS

Nằm tại khu vực ph*a Tây Nam của thủ đô, Athena Fulland l* nơi kết nối các độ thị, trung tâm thương mại v* các khu đô thị sắp ho*n th*nh như:



– Cách ủy ban nhân dân phường Định Công khoảng 0,6 km

– Cách công viên Định Công khoảng 1,2 km

– Cách khu đô thị Đại Kim khoảng 0,8 km

– Cách đường v*nh đai 3, 1,6 km

– Cách trường quốc tế Việt nam 0,7km

– Cách ga giáp bát 1km

– Cách bến xe Nước Ngầm v* bến xe Giáp Bát chỉ 1,2 km, rất thu*n lợi cho việc di chuyển.

– Cách bệnh viện bưu điện 1,7km

– Gần các trường đại học như: Đại học bách khoa, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học xây dựng.



TIỆN ÍCH ATHENA FULLAND - PHÂN KHU ATHENS



Nằm tại khu vực trung tâm v* nên thơ b*c nhất dự án trải dọc 2 bên trục vườn ch*nh,các Athena Fulland được đơn vị h*ng đầu thế giới thiết kế theo phong cách tân cổ điển,đặc biệt các nh* thiết kế quan tâm đến t*nh ứng dụng v* thân thiện với môi trường với m*t độ xây dựng thấp, chốt an ninh đảm bảo cuộc sống riêng tư, cùng những điểm nhấn lãng mạn như thảm cỏ, đồi cây, quảng trường, …



Khác với những loại hình căn hộ khác thuộc nơi đây được bao quanh bởi khuôn viên sân vườn, vườn hoa cây cảnh nên thơ v* tuyệt đẹp. Đặt chân đến dự án Athena Fulland, bạn sẽ có cảm giác như bước chân v*o thiên đường với những rừng cây, thảm có xanh mướt quanh năm.



Tiện *ch cho trẻ em: Khu vui chơi cả trong nh* v* ngo*i trời; Thư viện sách; Trường mầm non; Lớp năng khiếu; Lớp ngoại ngữ..

Tiện *ch cảnh quan: Khu ch*o đón cổng ch*nh, Vườn dạo bộThác nước,Hoa theo mùa, Cây xanh, Vườn trên không, đ*i ngắm cảnh..

Tiện *ch cư dân: Phòng khám; Nh* thuốc; Siêu thị mini; Hiệu giặt l*; Nh* h*ng; Café; Khu ẩm thực BBQ …

Tiện *ch cảnh quan: Khu ch*o đón cổng ch*nh, Vườn dạo bộThác nước,Hoa theo mùa, Cây xanh, Vườn trên không, đ*i ngắm cảnh…

Tiện *ch cư dân: Phòng khám; Nh* thuốc; Siêu thị mini; Hiệu giặt l*; Nh* h*n

