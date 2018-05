Results 1 to 1 of 1 Thread: S*a Tivi LCD nhanh chóng bh 10 năm #1 PWCToday Newbie Join Date May 2018 Location janlewa893 Age 24 Posts 37 S*a Tivi LCD nhanh chóng bh 10 năm Tivi nh* bạn đang bị hư ? Tivi nh* bạn đang gặp trục trặc cần khắc phục mau chóng, bảo h*nh ch*nh hãng với ho*i tiết kiệm nhất, an to*n v* thu*n lợi nhất? Hãy đến với dịch vụ s*a tivi tại nh* của Điện Máy Thiên Hòa chúng tôi. Trung Tâm sang s*a Bảo H*nh Điện Máy Thiên Ho* được th*nh l*p từ năm 2001 với hội sở tại đường CMT8 TPHCM v* chi nhánh bảo h*nh trải d*i khắp tphcm v* các 65 th*nh thị trên cả nước với đ*ch độc nhất vô nhị: Bảo h*nh tuốt các thiết bị điện máy ch*nh hãng trên khắp cả nước như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, lò viba, máy nóng lạnh, máy lạnh....của tất thảy các hãng như Sony, LG, Samsung, Panasonic, Sharp, TCL, Philips, JVC.



Trung Tâm s*a sang Bảo H*nh Điện Máy Thiên Ho* với hệ thống trọng tâm mua bán v* tôn tạo Điện Máy trải rộng khắp tphcm v* các tỉnh lân c*n cùng với đội ngũ viên chức v* thợ có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đem đến cho quý khách h*ng dịch vụ s*a chữa bảo h*nh điện máy một cách nhanh chóng, chất lượng v* giá cả phải chăng.



trọng điểm s*a chữa Bảo H*nh Điện Máy Thiên Ho* chuyên khắc phục mọi lỗi cho mọi khách h*ng trong thời kì nhanh nhất chỉ với 30 phút. Dịch vụ n*y được cung cấp nhằm phục vụ khách h*ng tại TP HCM; cần s*a tivi nhưng không có thời kì mang tivi đến các c*a h*ng tu s*a tivi. Ưu điểm của dịch vụ sua tivi gia re của chúng tôi l* ứng dụng mức ph* tu s*a bằng với mức ph* s*a chữa khi khách h*ng mang tivi đến c*a h*ng. Dịch vụ n*y của chúng tôi được rất nhiều khách h*ng ủng hộ v* chọn lựa nhờ những tiện *ch – t*nh an to*n v* chất lượng bảo đảm.



Chúng tôi cam kết có mặt tại nh* quý khách sau 30 phút. Dịch vụ s*a chữa chuyên nghiệp, bảo h*nh uy t*n, giá cả hợp lý, thay thế linh kiện ch*nh hãng ,bảo h*nh từ 12 tháng đến 10 năm. Linh kiện thay thế ch*nh hãng, giá theo giá hãng, không bán mắc hơn dù chỉ 1k, nhân viên l*m việc nồng h*u, thái độ cởi mở, đảm bảo thời gian đến nh* khách h*ng sau 15 phút kể từ khi khách h*ng gọi. Phục vụ 24/24 kể cả ng*y lễ ,tết, thứ 7 v* chủ nh*t.



Quý khách h*ng xa gần cần bảo h*nh điện máy, điện lạnh như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, máy điều hòa không kh*, lò viba, tủ đông, tủ mát .... vui lòng liên hệ hotline: 028.2210.9656 – 091.290.7898 - chúng tôi báo giá, có mặt s*a chữa n***, bảo đảm sự h*i lòng nhất của quý khách.





