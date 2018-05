Results 1 to 1 of 1 Thread: 3 l do khng thỂ lm ng* trỚc vinhomes star city thanh ha #1 PWCToday Newbie Join Date Mar 2018 Location hoangbds.dxmb12 Age 28 Posts 5 3 l do khng thỂ lm ng* trỚc vinhomes star city thanh ha Trong thời kì gần đây, vinhomes thanh hoá d*nh được nhiều sự quan tâm trong giới BĐS. Có thể nói chưa bao giờ thị trường bất động sản lại trở nên sôi động bởi một dự án nghỉ dưỡng sang trọng với khu nh* ở, khu giải tr*… biệt thự vinhomes thanh hoá có những gì m* lại lôi cuốn được nhiều khách h*ng v* chủ đầu tư như thế? B*i viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu về 3 lý do khiến bạn không thể không bị thu hútlôi cuốn bởi vinhomes thanh hoá.



1. vinhomes star city với thiết kế ấn tượng



Tại vinhomes star city thanh hoá có những gì? Câu trả lời d*nh cho bạn ch*nh l* tại đây có đầy đủ các loại hình khác nhau như vi la, khu liền kề,.. Đặc biệt đáng để ý đó ch*nh l* shophouse với các nh* cao tầng, các chung cư đương đại, cao cấp v* trong tương lai cũng l* nơi an cư l* tưởng của nhiều gia đình. Các căn chung cư tại vinhomes thanh hoá có diện t*ch đa dạng với thiết kế từ 1 – 4 phòng ngủ đảm bảo đáp ứng to*n bộ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Người thân, gia đình trẻ, gia đình đông con,.. đều sẽ ho*n to*n h*i lòng với một nơi an cư thứ hạng. Khu ban công rộng rãi, thoáng mát sẽ l* một góc để bạn thư giãn, giải tỏa những căn thẳng trong cuộc sống.



2. Tiện *ch vượt trội từ dự án vinhomes star city



Ngo*i thiết kế ấn tượng, vinhomes star city thanh hoá mang đến những tiện *ch vượt trội đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống. Nơi đây có cụm trường liên cấp Mầm non , cấp 1, cấp 2,... chẳng những thế, dự án vinhomes star city còn có các trung tâm giải tr*, thể thao như sân tenis, bóng rổ, sân chơi trẻ em, outdoor gym,.. Bể bơi nh* k*nh 800m2, 3 mặt k*nh, 1 mặt thác nước sẽ l* điểm đến khá thú vị cho cả gia đình khi muốn thư giãn. Khuôn viên vinhomes star city có nhiều cây xanh cảnh đẹp với hồ lớn, quảng trường ánh sáng, đường dạo, d*n hoa,… hết sức tự nhiên v* thoải mái.



3. Vị tr* v*ng của biệt thự vinhomes thanh hoá



Thanh Hóa có c*a ngõ ph*a Bắc l* thị xã Bỉm Sơn với cụm công nghiệp tụ hợp các nh* máy lớn của tổ quốc. Ph*a Nam l* thị trấn Nghi Sơn nổi danh với cụm công nghiệp cảng nước sâu, ph*a Đông l* biển Sầm Sơn – địa điểm du lịch đang không ngừng lôi cuốn đầu tư mạnh mẽ, còn ph*a Tây Thanh Hóa l* khu vực trồng trọt v* nh* máy chế biến cây công nghiệp. vinhomes star city thanh hoá nằm tại vị tr* đắc địa trong trung tâm th*nh phố Thanh Hóa có 4 mặt nằm trên 4 con phố. Thiết kế so le, giúp 100% căn phòng trong dự án đều có *t nhất 1 mặt hướng biển m* không phải bất kì dự án bất động sản n*o cũng có được.



