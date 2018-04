Results 1 to 1 of 1 Thread: Kim Long Season Mỹ Khê #1 PWCToday Newbie Join Date Oct 2017 Location bdsthanhcong1999 Age 33 Posts 4 Kim Long Season Mỹ Khê KIM LONG SEASON MỸ KHÊ - DỰ ÁN CĂN HỘ KHÁCH S*N 5 SAO



MỞ BÁN CHÍNH THỨC KHU CĂN HỘ CAO CẤP KIM LONG SEASON ĐÀ NẴNG Kim Long Season Mỹ Khê l* dự án căn hộ khách sạn tại Bãi biển Mỹ Khê đạt tiêu chuẩn 5Sao. Dự án tọa lạc tại vị tr* vô cùng đẹp tại Mặt biển Mỹ Khê, Đường Võ Nguyên Giáp, Qu*n Sơn Tr*, Th*nh Phố Đ* Nẵng, trục dường n*y được mệnh danh l* con đường tỷ đô của Tp.Đ* Nẵng. L* một trong những địa điểm thu hút nhất tại khu vực Đông Nam Á, Th*nh phố Đ* Nẵng sở hữu nhiều lợi thế với những bãi biển đẹp, kh* h*u thu*n lợi, sân bay quốc tế v* cơ sở hạ tầng phát triển. Th*nh phố ven biển cũng được yêu mến nhờ sự thân thiện của người v* ẩm thực đặc sắc. Cùng với cơ sở v*t chất cải thiện v* những ch*nh sách hấp dẫn, Đ* Nẵng với lượng cung bất động sản nh* ở lớn đã trở th*nh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có vị thế v* được yêu th*ch nhất tại Việt Nam.

Giới thiệu dự án Kim Long Season Đ* Nẵng

http://kimlongland.vn/kim-long-season-my-khe.html

Tên dự án: Kim Long Season Mỹ Khê Vị tr*: Tọa lạc n*** tại Bãi biển Mỹ Khê, N*** ngã 3 giao lộ Phạm Văn Đồng & Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Tr*, TP. Đ* Nẵng View nhìn qua công viên biển Đông, bãi biển Mỹ Khê Chủ đầu tư: Kim Long Nam Group Tổng thầu thiết Kế v* thi công: Công Ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ (TAKCO) Đơn vị thiết kế kiến trúc: Công ty TNHH Humphreys & Partners Đơn vị quản lý v*n h*nh dự án: Manhatton Hotel Group Singapore Tổng diện t*ch to*n khu: 4,107m2 Diện t*ch xây dựng căn hộ: 2,430m2 Tổng diện t*ch s*n: 54,523m2 Diện t*ch xây dựng phần tháp: 1,990m2 M*t độ xây dựng to*n khu: 56% M*t độ xây dựng phần tháp: 46% Loại hình: Khách sạn – Căn hộ Condotel – ShopHouse Quy mô dự án: 2 Block Block A: 30 tầng khách sạn Block B: 23 tầng căn hộ Condotel & ShopHouse Số lượng căn hộ: 591 căn Tầng hầm: 2 tầng Khởi công xây dựng: Quý 2/2017 Dự kiến b*n giao căn hộ: Quý 2/2019 Hình thức sở hữu: Vĩnh viễn Pháp lý dự án: Đã có giấy phép xây dựng Đã có Giấy Chứng Nh*n Quyền S* Dụng Đất Đã đóng tiền s* dụng đất Tiến độ thi công: Đang Thi công xây dựng phần tầng hầm



Kim Long Season Mỹ Khê sở hữu “vị tr* kim cương – 04 mặt tiền”. N*** giao lộ: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp P. Phước Mỹ, Q. Sơn Tr*, TP. Đ* Nẵng. View trực diện bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất h*nh tinh. Sở hữu vị tr* vị tr* đắc địa cùng hệ thống giao thông đã được đồng bộ hiện đại giúp cho cư dân sau khi về sinh sống có thể dễ d*ng di chuyển v*o trung tâm th*nh phố hay ra sân bay một cách thu*n tiện.

LIÊN KẾT VÙNG DỰ ÁN KIM LONG SEASON Từ căn hộ condotel Kim Long Season, du khách sẽ có được những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời nơi phố biển m* không phải di chuyển quá xa: – Ph*a Đông: Đường Võ Nguyên Giáp, biển Mỹ Khê – Ph*a Tây: Đường Hồ Nghinh – Ph*a Nam: Đường Dương Đình Nghệ, Condotel Alacarte – Ph*a Bắc: Đường Võ Nguyên Giáp Cách Bán đảo Sơn Tr*: 5km Cách Chùa thiêng Linh Ứng: 4km Cách Cầu Sông H*n – 2km Cách Cầu Rồng – 3km Cách Trung tâm h*nh ch*nh Đ* Nẵng: 2,5km Cách Sân bay quốc tế Đ* nẵng: 5km Cách Ngũ H*nh Sơn: 10km Cách Chợ Cồn: 4km Cách Ga Đ* Nẵng: 4km Cách B* N* Hill: 20km Cách Phố cổ Hội An: 22km Với vị tr* đắc địa hiếm có của Kim Long Season Mỹ Khê ngo*i việc nghỉ dưỡng tại căn hộ sang trọng của mình, khách h*ng còn có cơ hội đầu tư sinh lời ( Investment Opportunities ) rất cao.

Giá trị t*i sản gia tăng theo thời gian do sở hữu vị tr* v*ng n*** cạnh bãi biển tự nhiên – Viên ngọc xanh bán đảo Sơn Tr*. Lợi nhu*n từ v*n h*nh cho thuê: Đ* Nẵng địa điểm du lịch hấp dẫn nhất h*nh tinh, th*nh phố Đáng sống nhất luôn thu hút v* hấp dẫn khách du lịch trong nước v* Quốc tế.

