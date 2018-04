Results 1 to 1 of 1 Thread: Huge hydro-turf sale! #1 I dream skis Join Date Jun 2004 Location Duncansville Pa Posts 743 Huge hydro-turf sale! HUGE HYDRO-TURF SALE!



HYDRO-TURF MATS IN-STOCK AND READY TO SHIP!



TO ORDER OR FOR PHOTOS

EMAIL ME

INFO@AD-DISCOUNTPERFORMANCE.COM

PM ME OR CALL 814-695-5778



2 - HT06-2TPSA HONDA R-12 / R-12 2-TONE, 3M PSA BLACK ON BLUE CUT DIAMOND

1 - HT20-PSA Kawasaki JS300 /440/550, 3M PSA. LIME GREEN CAMO CUT DIAMOND

2 - HT20-2TPSA Kawasaki JS300/440/550 2-TONE, 3M PSA. DARK GRAY ON BLACK CUT GROOVE * WITH DIE CUT HYDRO-TURF LOGO *

1 - HT20 KAWASAKI JS300/440/550 GRAY CUT GROOVE

1 - HT55 Kawasaki 550SX GREEN CAMO CUT GROOVE

1 - HT55 Kawasaki 550SX BLACK CUT GROOVE

1 - HT61 Kawasaki Ultra 130/ Ultra 150 BLACK CUT DIAMOND

1 - HT61 Kawasaki Ultra 130/ Ultra 150 , 3M PSA GREEN CAMO CUT DIAMOND

1 - HT61-PSA Kawasaki Ultra 130/ Ultra 150 , 3M PSA PURPLE CUT DIAMOND

1 - HT62-2T Kawasaki Ultra 250 / Ultra LX (07-18) / 260 LX (09-15) / 300 & 310 (13-18), 2-TONE, BLACK ON YELLOW CUT DIAMOND

1 - HT631-2TPSA Kawasaki 1100 STX (97-99) / 900 STX (99-00) / 900 STS (01-02) 2-TONE, 3M PSA BLACK ON RED CUT GROOVE

1 - HT631-PSA Kawasaki 1100 STX (97-99) / 900 STX (99-00) / 900 STS (01-02) , 3M PSA DARK GRAY MOLDED DIAMOND

1 - HT64-2T Kawasaki 1100 STX DI (00-02) / All STX (01-18), 2-TONE, BLACK ON LIME GREEN CUT GROOVE

1 - HT65-PSA Kawasaki 650SX 3M PSA ROYAL BLUE CUT DIAMOND

1 - HT65-2TPSA Kawasaki 650SX , 2-TONE, 3M PSA BLACK ON YELLOW CUT DIAMOND

1 - HT66-PSA Kawasaki 750 SS / XI / XIR , 3M PSA GREEN CAMO CUT GROOVE

1 - HT66-PSA Kawasaki 750 SS / XI / XIR , 3M PSA LIME GREEN CAMO CUT GROOVE

1 - HT66-PSA Kawasaki 750 SS / XI / XIR , 3M PSA PURPLE CUT WAFFLE

1 - HT74-2T YAMAHA WAVEBLASTER - 2-TONE, BLACK ON WHITE CUT GROOVE

1 - HT741-2T Yamaha WaveBlaster II 2-TONE, BLACK ON GRAY CUT DIAMOND

1 - HT75-2T Yamaha SuperJet (90-95) 2-TONE, BLACK ON LIME GREEN CUT DIAMOND

1 - HT751-2T Yamaha SuperJet (96-18), 2-TONE, DARK GRAY ON BLACK CUT DIAMOND

2 - HT751-2T Yamaha SuperJet (96-18), 2-TONE, BLACK ON WHITE CUT DIAMOND

1 - HT751F Yamaha SuperJet (96-18) Freestyle Kit Mats for use with Wamilton "Rickter" Footholds, DARK GRAY CUT GROOVE

1 - HT751FD-2T Yamaha SuperJet (96-18) Freestyle Kit Mats for use with Blowsion "Digger" Footholds, 2-TONE, RED ON BLACK CUT DIAMOND

1 - HT751FD Yamaha SuperJet (96-18) Freestyle Kit Mats for use with Blowsion "Digger" Footholds, BLACK CUT DIAMOND

1 - HT76-2TPSA Yamaha WaveRaider , 2-TONE, 3M PSA GRAY ON WHITE CUT DIAMOND

1 - HT784-2T Yamaha XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 2-TONE, BLACK ON LIME GREEN CUT DIAMOND

1 - HT784-2T Yamaha XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 2-TONE, BLACK ON GREY CUT GROOVE

2 - HT784-2TPSA YAMAHA XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 2-TONE, 3M PSA BLACK ON LIME GREEN CUT DIAMOND

1 - HT784-2TPSA YAMAHA XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 2-TONE, 3M PSA BLACK ON BLUE CUT DIAMOND

1 - HT784-2TPSA YAMAHA XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 2-TONE, 3M PSA BLACK ON DARK GRAY CUT DIAMOND

1 - HT784-PSA Yamaha XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 , 3M PSA SNOW CAMO CUT DIAMOND

1 - HT784 Yamaha XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 LIME GREEN CUT GROOVE

1 - HT784-PSA Yamaha XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 , 3M PSA YELLOW CAMO CUT WAFFLE

1 - HT79-2T Yamaha GP Family (90-99) ** 2-TONE, BLACK ON RED CUT DIAMOND

1 - HT81-PSA SEA-DOO SPARK (14-18) 2 SEATER, 3M 9472 PSA, YELLOW CUT GROOVE

1 - HT81-PSA SEA-DOO SPARK (14-18) 2 SEATER, 3M 9472 PSA, ROYAL BLUE CUT DIAMOND

1 - HT81-2TPSA SEA-DOO SPARK (14-18) 2 SEATER, 2-TONE, 3M 9472 PSA, GRAY ON WHITE CUT DIAMOND

1 - HT811-PSA SEA-DOO SPARK 3 SEATER (14-18), 3M 9472 PSA, SWAMP CAMO CUT GROOVE

1 - HT82-PSA SEA-DOO GT FAMILY (90-95) / GTI (96) / GTS (96-00) , 3M PSA PURPLE MARBLE CUT GROOVE

1 - HT82 SEA-DOO GT FAMILY (90-95) / GTI (96) / GTS (96-00) BLACK CUT GROOVE

1 - HT82-PSA SEA-DOO GT FAMILY (90-95) / GTI (96) / GTS (96-00) , 3M PSA BLACK CUT GROOVE

1 - HT821 Sea-Doo GTX (96-02) / GTI (97-00) ** LIME GREEN CUT GROOVE

1 - HT821-PSA SEA-DOO GTX (96-02) / GTI (97-00) , 3M PSA ROYAL MARBLE CUT GROOVE

1 - HT831-PSA SEA-DOO GS FAMILY , 3M PSA BLACK MOLDED DIAMOND

1 - HT84-2TPSA Sea-Doo XP (97-04) , 2-TONE, 3M PSA BLACK ON LIME GREEN CUT DIAMOND

1 - HT86-PSA SEA-DOO RX / RXX, 3M PSA. BLACK MOLDED DIAMOND

1 - HT88-2TPSA SEA-DOO GTX (03-08) / 4-TEC (02-05) / GTX DI (02-03) / RXT & RXT-X (PRE 09) - 2-TONE, 3M PSA BLACK ON YELLOW CUT DIAMOND * NO LOGO *

1 - HT88 Sea-Doo GTX (03-08) / 4-TEC (02-05) / GTX DI (02-03) / RXT & RXT-X (Pre 09) YELLOW CAMO CUT DIAMOND

1 - HTFX-2TPSA YAMAHA FX140 / FX HO CRUISER (02-09) 2-TONE, 3M PSA. BLACK ON BLUE CUT GROOVE

1 - HTFX-2TPSA YAMAHA FX140 / FX HO CRUISER (02-09) 2-TONE, 3M PSA. BLACK ON LIME GREEN CUT GROOVE

1 - HTFX-PSA Yamaha FX140 / FX HO & FX Cruiser HO (02-09) , 3M PSA SNOW CAMO CUT DIAMOND

1 - HTFX1-2TPSA YAMAHA FX SHO (08-11) / FX HO (10-11) / FZR & FZS (09-16) , 2-TONE, 3M PSA. BLACK ON DARK GRAY CUT GROOVE

1 - HTFX1-PSA Yamaha FX SHO (08-11) / FX HO (10-11) / FZR & FZS (09-16), 3M PSA. LIME GREEN CUT DIAMOND

1 - HTFX1-PSA Yamaha FX SHO (08-11) / FX HO (10-11) / FZR & FZS (09-16), 3M PSA. RED CUT DIAMOND

1 - HTFX2-PSA Yamaha FX SHO & Cruiser (12-16) / FX HO & Cruiser, FX SVHO & Cruiser & LTD (12-18), 3M PSA, ROYAL MARBLE CUT DIAMOND

1 - HTFX2-2TPSA Yamaha FX SHO & Cruiser (12-16) / FX HO & Cruiser, FX SVHO & Cruiser & LTD (12-18), 2-TONE, 3M PSA, BLACK ON ORANGE CUT DIAMOND

1 - HTVX-2TPSA Yamaha VX 110 (05-09) , 2-TONE, 3M PSA BLACK ON YELLOW CUT DIAMOND

1 - HTVX-2TPSA Yamaha VX 110 (05-09) , 2-TONE, 3M PSA BLACK ON RED CUT DIAMOND

1 - HTVX1-2TPSA YAMAHA VX, VXS, VXR, VX SPORT, VX DELUXE & VX CRUISER (10-14) / V1 & V1 SPORT (15-16) 2 TONE, 3M PSA, DARK GRAY ON BLACK CUT GROOVE

1 - HTVX2-2TPSA Yamaha VXS (15-16) / VXR,VX LTD,VX Cruiser & HO,VX & Deluxe (15-18) / GP1800 (17-18), 2-TONE, 3M PSA, BLACK ON ORANGE CUT DIAMOND

1 - SD01 Sea-Doo Speedster (94-95) 16 piece mat kit (includes 3M PSA) DARK GRAY CUT DIAMOND

1 - SD16 Sea-Doo Speedster 200 (04-12) / Speedster Wake (06-09) 22 piece mat kit (includes 3M PSA) BLACK MARBLE CUT GROOVE

1 - SD16 Sea-Doo Speedster 200 (04-12) / Speedster Wake (06-09) 22 piece mat kit (includes 3M PSA) ROYAL MARBLE CUT DIAMOND

1 - SD17 Sea-Doo Challenger 180 (05-06) mat kit (includes 3M PSA) DEEP BLUE CUT DIAMOND

1 - SD172 Sea-Doo Challenger 180 (2012) mat kit (includes 3M PSA) BLACK CUT GROOVE

1 - HT20-PSA Kawasaki JS300 /440/550, 3M PSA. SNOW CAMO CUT DIAMOND

1 - HT64-2TPSA Kawasaki 1100 STX DI (00-02) / All STX (01-18), 2-TONE, 3M PSA BLACK ON RED CUT DIAMOND

1 - HT67-PSA KAWASAKI 750 SX / SXI , 3M PSA. BLACK MOLDED DIAMOND

1 - HT67 KAWASAKI 750 SX / SXI BLACK Cut groove

1 - HT67F-2T Kawasaki 750 SX / SXI * Freestyle Kit (Fiberglass Footholds not included) * 2-TONE, BLACK ON DARK GRAY CUT DIAMOND

1 - HT67FS Kawasaki 750 SX / SXI * Freestyle Kit (solid sides / no ears) * DUCK CAMO CUT GROOVE

1 - HT751F Yamaha SuperJet (96-18) Freestyle Kit Mats for use with Wamilton "Rickter" Footholds, SNOW CAMO CUT GROOVE

1 - HT784-PSA Yamaha XL 1200 Ltd (99-04) / XL 800 / XLT 1200 / XLT 800 , 3M PSA YELLOW CAMO CUT WAFFLE

1 - HT811-PSA SEA-DOO SPARK 3 SEATER (14-18), 3M 9472 PSA, YELLOW CAMO CUT DIAMOND

1 - HT83-PSA SEA-DOO XP (93-96) / SP FAMILY (94-99) , 3M PSA SNOW CAMO CUT DIAMOND

1 - HT885-PSA SEA-DOO RXT-X 260 & RXT 260 (12-16) / RXT-X (10-11) / WAKE PRO 215 (12-16) GTX 155/215 (12-15) *NOT GTX S MODEL* RED CAMO CUT DIAMOND

1 - HTFX-2TPSA YAMAHA FX140 / FX HO CRUISER (02-09) 2-TONE, 3M PSA. BLACK ON LIME GREEN CUT GROOVE

2004 RXP SCIC (Runs Great GPS 69.4MPH)

We make Custom stickers for you just ask!!!

you need Performance stuff email me!

Website

LIKE US ON Facebook

Phone (814) 695-5778

Monday - Thursday 10:00 AM - 4:00 PM



