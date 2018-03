Results 1 to 1 of 1 Thread: For sale:Snowmobiles/watercraft/Jet Ski/Segway x2 #1 PWCToday Newbie Join Date Feb 2018 Location usa Age 46 Posts 2 For sale:Snowmobiles/watercraft/Jet Ski/Segway x2 We have promo offer of used and new Personal WaterCraft and Snowmobile in stock,From 2010 till date,comes with complete accessories sealed with international warranty and return policy.



WATERCRAFT:



KAWASAKI:

Kawasaki Jet Ski Ultra 310R.. $5,500 usd

Kawasaki Jet Ski Ultra 310X..$4,500 usd

Kawasaki Jet Ski Ultra 310LX..$4,500 usd

Kawasaki Jet Ski Ultra 310X SE..$4,600 usd

Kawasaki Jet Ski STX-15F ....$3,3670 usd

Kawasaki Jet Ski Ultra LX ...$4000 usd



YAMAHA:



Yamaha Waverunner FZR ..... $5,220 usd

Yamaha Waverunner SuperJet ... $3,500 usd

Yamaha Waverunner FX SHO ..... $5,200 usd

Yamaha Waverunner VX Cruiser ... $3,700 usd

Yamaha Waverunner VXS .... $4,100 usd

Yamaha Waverunner VX Sport.... $3,400 usd

Yamaha Waverunner VXR .... $4,150 usd

Yamaha Waverunner VX Deluxe ... $3,800 usd

Yamaha Waverunner FZS .... $5,220 usd

Yamaha Waverunner FX Cruiser HO ....$4,600 usd

Yamaha Waverunner FX Cruiser SHO.... $5,220 usd

Yamaha Waverunner FX Cruiser SVHO .. $5,500 usd

Yamaha Waverunner FX HO ........ $4,550 usd

Yamaha Waverunner FX SVHO ...... $5,250 usd

YAMAHA WAVERUNNER EX PURE

Yamaha WAVERUNNER GP1800

Yamaha WaveRunner GP 1300R



SEA-DOO:

Sea-Doo Wake Pro 215 ......... $5,100 usd

Sea-Doo GTI SE 130 ......... $3,800 usd

Sea-Doo GTS 130 ......... $3,400 usd

Sea-Doo GTR 215 ......... $4,200 usd

Sea-Doo GTI Limited 155..... $4,250 usd

Sea-Doo GTX Limited 215..... $5,250 usd

Sea-Doo GTI 130 ..... $3,600 usd

Sea-Doo GTX 155 .......... $4,280 usd

Sea-Doo Wake 155 ..... $4,100 usd

Sea-Doo RXT 260......... $5,200 usd

Sea-Doo RXT-X 260 ..... $4,100 usd

Sea-Doo RXP-X 260 ........ $5,350 usd

Sea-Doo RXT-X aS 260...... $5,500 usd

Sea-Doo RXT-X aS 260 RS.... $6,000 usd

Sea-Doo GTI SE 155......... $3,750 usd

Sea-Doo Spark ......... $2,500 usd

Sea-Doo GTX S 155......... $4,500 usd

Sea-Doo GTX Limited iS 260 ... $5,300 usd



Snowmobiles



Yamaha SR Viper XTX SE

Yamaha SR Viper LTX

Yamaha SR Viper LTX SE

Yamaha SR Viper RTX SE

Yamaha RS Vector



Polaris 800 SWITCHBACK ASSAULT 144

Polaris 800 Rush Pro-S

Polaris 800 SWITCHBACK PRO-S

Polaris 800 SWITCHBACK PRO-X

Polaris 600 SWITCHBACK ADVENTURE

Polaris 800 Switchback PRO-R

Polaris 600 Rush PRO-R

Polaris 600 Indy SP

Polaris 800 PRO-RMK 155

Polaris 800 PRO-RMK 155

Polaris 600 Indy SP

Polaris 600 Switchback Adventure



Ski-Doo GSX LE (Rotax 800R E-TEC)

Ski-Doo Renegade X-RS (1.5" lugs)

Ski-Doo Summit X with T3 package (174)

Ski-Doo Expedition SE (ROTAX 900 ACE)

Ski-Doo MXZ TNT (ROTAX 900 ACE)

Ski-Doo Freeride 154

Ski-Doo GSX LE (ACE 900)

Ski-Doo Freeride 137

Ski-Doo MX Z TNT (E-TEC 800R)

Ski-Doo Summit Sport (POWERT.E.K. 800R)

Ski-Doo Freeride 154

Ski-Doo Renegade X (E-TEC 800R)

Ski-Doo MX Z X-RS (E-TEC 800R)

Ski-Doo Summit SP (E-TEC 800R)

Ski-Doo Renegade Adrenaline (E-TEC 800R)

Ski-Doo MX Z Sport (600 Carb)

Ski-Doo Grand Touring SE (4-TEC 1200)

Ski-Doo MX Z X (E-TEC 800R)

Ski-Doo Summit X (E-TEC 800R)



Arctic Cat ZR 5000 LXR

Arctic Cat Pantera 7000 Limited

Arctic Cat ZR 6000 El Tigre

Arctic Cat ZR 6000 El Tigre

Arctic Cat XF 8000 Cross Country SNO PRO

Arctic Cat ProClimb XF 800 Sno Pro High Country

Arctic Cat F 1100 Turbo LXR



SEGWAY MODEL LISTING AND PRICE (Bargain):

Segway x2 Golf. . . . . . $ 2, 500

Segway X2. . . . . $ 2, 000

Segway x2 Turf. . . $ 22, 000

Segway x2 model. . . . . $ 2, 300

Segway X2 Golf Turf. ....... $ 3, 000

Segway X2 Adventure ........ $ 2, 500

Segway i2 Transport. . $ 2, 700

Segway i2 Cargo. . . . $ 2, 500

Segway i2 Commuter. . . . . . $ 2,700

Segway I2 (Red) New with Custom Red Handle. . . $ 3, 000

Segway Human Transporter i180. . $ 3, 000

Segway Segseat Seat for I2 X2 ..... $ 3, 000

Segway XT Cross-Terrain Transporter ........ $ 3, 000

Segway Pt I2 Extras Spare Tire And X2 Conversion Kit .... $ 2, 500

Segway Pt I2 Ferrari Limited Edition ....... $ 3, 500

Segway Pt X2 With Extras. ... $ 2,700





If you wish for any model of brand not included above, then send us your enquiry and order quote and we get in touch with you soonest.



Contact us through the following Email below:



stowatercraftltd11@gmail.com

Calls : +1-732-853-8000

WhatsApp: + 1-863-300-3370 Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules