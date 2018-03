Results 1 to 1 of 1 Thread: Hướng dẫn khắc phục bệnh khô c*nh cho cây c* phê #1 PWCToday Newbie Join Date Mar 2018 Location bmthiensai gon Age 28 Posts 1 Hướng dẫn khắc phục bệnh khô c*nh cho cây c* phê người n*o cũng biết canh tác 1 cây c* phê tới khi thu hoạch l* một giai đoạn b* con phải trau dồi kĩ năng cũng như luôn luôn c*p nh*t các thông tin mới. sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cho b* con cách chữa bệnh khô c*nh cho cây c* phê.









hiện tượng khô c*nh trên cây c* phê có gần như căn nguyên khác nhau: c*nh khô vì bộ dễ hư v* ko phát triển nó tấn công bởi tuyến trùng ve sầu hoặc nấm bệnh... bên cạnh đó cây khô cộng Bo một số bệnh trên cây như táo đỏ nấm hồng..







Để xác định được duyên cớ ch*nh gây cây c* phê của b* con bị ho cần b* con cần đưa chiếc tới bộ nông nghiệp bảo vệ thực v*t viện công nghệ nông lâm nghiệp Tây Nguyên hoặc địa chỉ trực tiếp qua số thiết bị cầm tay 091 459 9143 để được đánh giá v* phân t*ch những b*c về được chỉ dẫn b* quyết giải quyết kịp thời.







Bước đầu tìm nhầm giống ca phe xanh lun không thuần chuẩn cũng dẫn tới hiện tượng khô c*nh, khi b* con sắm hạt giống cây ko thuần chủng các chiếc hạt giống đã bị lai tạo giữa các giống cây sở hữu nhau Ch*nh bởi thế việc chọn giống luôn l* vấn đề quan trọng nhất lúc b* con chuẩn bị tái canh.







bên cạnh đó b* con cũng nên đọc qua về t*i liệu cải tạo đất bạc m*u để chất lượng đức thấp hơn kiểm soát an ninh Bộ rễ của cây c* phê thấp nhất.

