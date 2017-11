Results 1 to 1 of 1 Thread: Interview: Rere Regina "Move On" menit Charly van Houten #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2017 Location khong co Age 37 Posts 4 Interview: Rere Regina "Move On" menit Charly van Houten Rere Regina belakangan ini jadi buah bibir masyarakat Indonesia berkat iklan rokok "Om Jin Pengen Kurus " yang dibintanginya. Tapi dia sebetulnya sudah cukup lama terjun ke panggung hiburan.



Wajah Rere juga pernah berseliweran di tayangan infotaiment gara-gara berkasus dengan musisi Charly van Houten pada awal 2016. Perempuan berkulit putih itu mengaku dinikahi siri oleh Charly di bawah pengaruh guna-guna.



Kepada Suara.com baru-baru ini, sexybokep.com Rere berbagi pengalamannya saat merintis karier di panggung hiburan. Tak banyak yang tahu, dia ternyata pernah diterima menjadi anggota girlband Cherrybelle angkatan pertama.







Selain itu, kami juga menyinggung soal perkembangan kasusnya bersama Charly dan bagaimana hubunganya sekarang dengan vokalis Setia band itu. Berikut wawancara lengkapnya:



Apa sih yang bikin kamu mau jadi artis?



Aku suka sama dunia entertainment, dunia seni. Jadi sejak kecil aku suka dengan foto dan menari. Karena sudah jadi hobi aku, jadi aku terjunin aja semua.



Kapan kamu mulai aktif di dunia entertainment?



Kalau untuk aktif foto model sejak umur 16 tahun. Cuma kalau untuk nari-nari dan foto sejak kecil.



Masih ingat sinetron pertama yang kamu bintangi?



Dulu waktu aku ikut pencarian bakat MD entertaiment itu langsung syuting bareng Chelsea Olivia pertama kali tahun 2009. Waktu itu masih jadi pemeran pembantu. Kan dulu aku juga akting kurang.



Bagaimana dengan karier di dunia tarik suara?



Dulu sempat diterima jadi anggota girlband Cherrybelle, angkatan pertama. Cuman saat itu kita tolak karena kontraknya nggak sesuai.

