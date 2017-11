Results 1 to 1 of 1 Thread: Áo ngực Bralette - "L*n sóng" mới khiến các n*ng mê mệt #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2017 Location dangtan291990 Age 30 Posts 1 Áo ngực Bralette - "L*n sóng" mới khiến các n*ng mê mệt Bralette – Hay còn được gọi l* một loại áo lót không “phần cứng” đang khiến các cô gái mê mệt vì t*nh thời trang v* sự êm ái với l*n da. Giờ đây, không kinh ngạc khi Bralette trở nên 1 item được săn lùng v* không thể thiếu của các cô n*ng hiện đại.



Các cô n*ng nh* mình thường lăm tăm với vòng 1 nhỏ hơn teen Châu Âu v* thường “ra sức” để chọn “phụ tùng” sao cho trông “phổng phao” nhất có thể. Nhưng với những tr*o lưu “Be yourself”, “Go Girl” nở rộ, các cô n*ng bắt đầu chọn cách “toả sáng” với những gì mình đang có thay vì gồng gánh th*nh một ai khác. khuynh hướng cuối năm nay không còn l* những chiếc áo nặng nền nâng vòng 1 triệt để m* biến th*nh những chiếc áo ngực Bralette nhẹ nhõm tinh tế, tôn sự mảnh khảnh của con gái v* ng*p tr*n tinh thần yêu thương vòng 1.







áo ngực bralette – hay còn được gọi l* một loại áo lót không “phần cứng”, luôn mềm mại v* yêu chiều l*n da của con gái. Cũng ch*nh bởi nguyên tố nhẹ nh*ng n*y m* áo ngực bralette lại c*ng th*ch hợp với những cô gái nhỏ xinh. Nữ t*nh l* thế, áo ngực bralette còn vô cùng cuốn hút với nhiều kiểu dáng khác nhau: có khi chỉ l* một mảnh ren được cắt may công phu, có khi lại l* sự kết hợp giữa nhiều kiểu ren, vải lụa… để tạo nên được một bộ đồ lót ho*n hảo cho nhiều cô gái. Còn gì tiệt hơn sự đơn giản, tinh tế v* nhẹ nh*ng đến từ áo ngực bralette. Có thể nói, loại áo lót n*y đã trở th*nh trend gần đây bởi nó đã tạo ra cảm giác “đẹp từ bên trong”, cũng như ho*n to*n có thể phối th*nh một đặc điểm để “khoe” trong bộ outfit thường nh*t. căn bản, đơn giản, tao nhã, cổ điển, hấp dẫn, tinh tế… l* những t*nh từ nổi trội của loại áo n*y. Bạn còn có thể tìm thấy trong chúng một vẻ đẹp rất phụ nữ v* h*o phóng, tự do.







Không chỉ khiến con gái đê mê vì vẻ ngo*i hấp dẫn, tôn dáng, lại có lúc xinh xắn đáng yêu, Pur.braslove tin chắc rằng áo ngực bralette sẽ còn khiến các cô gái yêu hơn qua sự thoải mái m* nó mang lại.







“Mặc như không mặc”, nâng đỡ nhưng vẫn mềm mại, áo ngực bralette sẽ giúp vòng 1 của con gái có thời gian để thở v* nghỉ ngơi. giã từ n*** những ng*y quá nóng bức v* ch*t chội, áo ngực bralette thông gió, mỏng nhẹ, lại không có nút c*i khó chịu như bra thường, sẽ trở th*nh cứu cánh cho các cô n*ng mạnh mẽ yêu chuyển động. Cũng từ đây, Pur.braslove hy vọng các bạn sẽ có thêm nh*n thức về việc yêu chiều bản thân, chăm lo cho sức khỏe của mình, v* nh*n thức về các bệnh ung thư vú.



hotline: 0982.928.693.



Giao h*ng trên to*n quốc.



Thanh toán sau khi nh*n h*ng

Chi tiết truy c*p tại fan page : aocagedbrahanoi

Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules