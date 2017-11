Results 1 to 1 of 1 Thread: Pengabdi Setan Bikin Anggy Umbara Strictly Inovatif Garap Film Suzanna #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2017 Location khong co Age 37 Posts 3 Pengabdi Setan Bikin Anggy Umbara Strictly Inovatif Garap Film Suzanna



© Disediakan oleh PT. Kompas Cyber Media Anggy Umbara hadir dalam jumpa pers kompetisi video #HidupTanpaBatas yang digagas oleh PT GO-JEK Indonesia menjabat GO-JEK, Pasaraya Grande, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2017).KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWAN



Kesuksesan film Pengabdi Setan rupanya membawa beban tersendiri bagi sutradara Anggy Umbara.



Anggy yang kini sedang menggarap film reboot Suzanna mengaku, ia harus lebih inovatif lagi mengolah jalan cerita agar standarnya melebih film yang dibintangi penyanyi Ayu Laksmi tersebut.



"Gue anggap challenge aja. Itu memang harus dihadapin, kalau mau buat yang bagus harus inovatif lagi," kata Anggy saat berbincang dengan Kompas.com di acara Indonesia Comic Con, Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (28/10/2017).



"Bikin remake itu tidak hanya meniru, tapi juga harus ada formula atau breakthroug yang baru," sambung dia.



Saat ini, kata Anggy, prosesnya masih dalam pra produksi. Yakni, masih dalam pematangan skenario dan proses pencarian pemain.



"Masih skenario draft tiga menuju keempat. (Proses casting pemain) Sudah. Tapi masih belum 100 persen. Kandidat sudah ada beberapa yang proses," kata dia.



Karena film reboot, Anggy mengatakan tidak sepenuhnya ceritanya nanti dibuat sama dengan film-film yang dibintangi mendiang aktris Suzanna Martha Frederika Van Osch itu. Anggy mengaku nantinya akan memasukkan karakter baru.



Penulis: Tri Susanto Setiawan



Editor: Bestari Kumala Dewi



