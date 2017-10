Results 1 to 3 of 3 Thread: Seadoo 720 motor new SBT #1 PWCToday.com Is My Home Away From Home Join Date Dec 2007 Location Eau Claire, WI Posts 3,213 Seadoo 720 motor new SBT I have a SBT motor I bought back in February that was meant for a project that never materialized. Should still be under warranty yet. I also have other items to go with it. I can deliver and or ship. Keep in mind I drive all over the WI, MN, IL, Upper MI, and IA and can maybe set up a spot to meet.





Looking for 700 plus shipping for the lot. Will get pics up shortly #2 PWCToday Newbie Join Date Oct 2017 Location 123456789 Age 36 Posts 7 Re: Seadoo 720 motor new SBT Ngo*i yếu tố khan hiếm, ch*nh giá trị cảnh quan, kh* h*u v* môi trường sống xanh, trong l*nh l* những yếu tố khiến nh* đất cạnh sông luôn có sức hút mạnh mẽ đối với những khách h*ng có nhu cầu nh* ở thực v* tìm kiếm sự khác biệt.







KHAN HIẾM QUỸ ĐẤT C*NH SÔNG



Theo dự kiến, trong năm 2017, Sở Giao thông v*n tải TP.HCM sẽ khai trương hai tuyến buýt đường sông trong đó có tuyến từ bến Bạch Đằng về qu*n Thủ Đức. Đáng chú ý nhất l* dự án cầu đường Bình Triệu 2 – giai đoạn 2 được tái khởi động (gồm các hạng mục mở rộng đường, xây dựng hầm chui kết hợp vòng xoay ở nút giao ngã năm Đ*i liệt sĩ) tổng vốn đầu tư lên đến 2.595 tỷ đồng. Cùng với đó l* đề án di dời bến xe Miền Đông trong 2018, mở rộng đường Nguyễn X*, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh lên 30m,…. c*ng cho thấy sự quyết tâm trong việc mở rộng kết nối nhằm thúc đẩy tốc độ phát triển tại Qu*n Thủ Đức nói riêng v* khu Đông th*nh phố nói chung, giúp việc kết nối đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, khu vực trung tâm Qu*n 1 v* kể cả các vùng kinh tế trọng điểm ph*a nam qua tuyến Quốc lộ 1A ng*y c*ng rộng mở v* nhanh chóng.







Ch*nh vì lẽ đó, Saigon Riverside City với vị thế v*ng mặt tiền sông S*i Gòn v* kết nối đại lộ Phạm Văn Đồng, được xem l* một trong những dự án khá hiếm hoi trong bối cảnh những quỹ đất trung tâm v* cạnh sông S*i Gòn ng*y c*ng khan hiếm.



TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ



chung cư Saigon Riverside City hưởng trọn lợi thế mặt tiền sông S*i Gòn, mang phong cách thiết kế của một resort sinh thái ven sông với gần 100% căn hộ đều có hướng nhìn đẹp về sông S*i Gòn, hồ sinh thái v* hệ thống công viên bên trong dự án, tất cả sẽ mang đến cho cư dân những giá trị sống ho*n mỹ v* riêng biệt.



Hạ tầng Khu Đông Bắc TP.HCM phát triển nhanh được xem l* đòn bẩy thúc đẩy sự đi lên của bất động sản khu vực, đặc biệt dọc tuyến giao thông ch*nh như đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13, đặc biệt với lợi thế sông S*i Gòn chảy qua, những dự án có vị tr* cạnh sông c*ng được người mua tìm đến v* giá trị cũng không ngừng tăng. Dù nhu cầu cao nhưng nguồn cung trong khu vực lại khá *t, những dự án được công bố đều có lượng giao dịch tốt như Sunview Town, Opal Riverside, Vạn Phúc Riverside City…











VỊ TRÍ VÀNG C*NH SÔNG, KẾT NỐI PH*M VĂN ĐỒNG

Saigon Riverside City Đất Xanh Sở hữu ba giá trị v*ng “nhất c*n thị, nhị c*n giang, tam c*n lộ”, cùng với h*ng loạt những tiện nghi, dịch vụ ho*n chỉnh, khép k*n, với giá bán dự kiến chỉ từ 1,28 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ, nội thất ho*n thiện, Saigon Riverside City được xem l* khu căn hộ ho*n mỹ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, đầu tư cho tất cả cư dân th*nh phố. #3 PWCToday.com Is My Home Away From Home Join Date Aug 2006 Location Al-ugh-bam-ugh Posts 27,265 Re: Seadoo 720 motor new SBT Originally Posted by Đất Xanh Group Originally Posted by Ngo*i yếu t‘ khan hiếm, ch*nh giá tr‹ cảnh quan, kh* h*u v* môi trường s‘ng xanh, trong l*nh l* những yếu t‘ khiến nh* ‘ất cạnh sông luôn có sức hút mạnh mẽ ‘‘i v›i những khách h*ng có nhu cầu nh* Ÿ thực v* tìm kiếm sự khác bi‡t.







KHAN HIẾM QUỸ ĐẤT C*NH S”NG



Theo dự kiến, trong nƒm 2017, SŸ Giao thông v*n tải TP.HCM sẽ khai trương hai tuyến buýt ‘ường sông trong ‘ó có tuyến từ bến Bạch Đằng về qu*n Thủ Đức. Đáng chú ý nhất l* dự án cầu ‘ường Bình Tri‡u 2 €“ giai ‘oạn 2 ‘ược tái khŸi ‘™ng (g“m các hạng mục mŸ r™ng ‘ường, xây dựng hầm chui kết hợp vòng xoay Ÿ nút giao ngã nƒm Đ*i li‡t sĩ) t•ng v‘n ‘ầu tư lên ‘ến 2.595 tỷ ‘“ng. Cùng v›i ‘ó l* ‘ề án di dời bến xe Miền Đông trong 2018, mŸ r™ng ‘ường Nguy…n X*, Ung Vƒn Khiêm, Xô Viết Ngh‡ Tĩnh lên 30m,€. c*ng cho thấy sự quyết tâm trong vi‡c mŸ r™ng kết n‘i nhằm thúc ‘ẩy t‘c ‘™ phát triƒn tại Qu*n Thủ Đức nói riêng v* khu Đông th*nh ph‘ nói chung, giúp vi‡c kết n‘i ‘ến sân bay qu‘c tế Tân Sơn Nhất, khu vực trung tâm Qu*n 1 v* kƒ cả các vùng kinh tế trọng ‘iƒm ph*a nam qua tuyến Qu‘c l™ 1A ng*y c*ng r™ng mŸ v* nhanh chóng.







Ch*nh vì lẽ ‘ó, Saigon Riverside City v›i v‹ thế v*ng mặt tiền sông S*i Gòn v* kết n‘i ‘ại l™ Phạm Vƒn Đ“ng, ‘ược xem l* m™t trong những dự án khá hiếm hoi trong b‘i cảnh những quỹ ‘ất trung tâm v* cạnh sông S*i Gòn ng*y c*ng khan hiếm.



TRI‚N VŒNG ĐẦU TƯ



chung cư Saigon Riverside City hưŸng trọn lợi thế mặt tiền sông S*i Gòn, mang phong cách thiết kế của m™t resort sinh thái ven sông v›i gần 100% cƒn h™ ‘ều có hư›ng nhìn ‘ẹp về sông S*i Gòn, h“ sinh thái v* h‡ th‘ng công viên bên trong dự án, tất cả sẽ mang ‘ến cho cư dân những giá tr‹ s‘ng ho*n mỹ v* riêng bi‡t.



Hạ tầng Khu Đông Bắc TP.HCM phát triƒn nhanh ‘ược xem l* ‘òn bẩy thúc ‘ẩy sự ‘i lên của bất ‘™ng sản khu vực, ‘ặc bi‡t dọc tuyến giao thông ch*nh như ‘ại l™ Phạm Vƒn Đ“ng, Qu‘c l™ 13, ‘ặc bi‡t v›i lợi thế sông S*i Gòn chảy qua, những dự án có v‹ tr* cạnh sông c*ng ‘ược người mua tìm ‘ến v* giá tr‹ cũng không ngừng tƒng. Dù nhu cầu cao nhưng ngu“n cung trong khu vực lại khá *t, những dự án ‘ược công b‘ ‘ều có lượng giao d‹ch t‘t như Sunview Town, Opal Riverside, Vạn Phúc Riverside City€











VŠ TRÍ V€NG C*NH S”NG, KẾT NỐI PH*M V‚N Đ’NG

Saigon Riverside City Đất Xanh SŸ hữu ba giá tr‹ v*ng €œnhất c*n th‹, nh‹ c*n giang, tam c*n l™€, cùng v›i h*ng loạt những ti‡n nghi, d‹ch vụ ho*n ch‰nh, khép k*n, v›i giá bán dự kiến ch‰ từ 1,28 tỷ ‘“ng/cƒn h™ 2 phòng ngủ, n™i thất ho*n thi‡n, Saigon Riverside City ‘ược xem l* khu cƒn h™ ho*n mỹ, ‘áp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, ‘ầu tư cho tất cả cư dân th*nh ph‘. Get your Fat Dudes T-shirts right here PM me for details !

Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 4 users browsing this thread. (2 members and 2 guests) Chrisx88, sovereignty Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules