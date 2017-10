Results 1 to 1 of 1 Thread: Dasa 1000 Power valve motor #1 PWCToday Regular Join Date Mar 2012 Location Altoona, PA Posts 101 Dasa 1000 Power valve motor Arm Ripping Dasa 1000 power valve motor built by Kyle Kennedy

New crank works 4mm stroker crank

89mm Wiseco pistons on first bore

Cases ported

6.6 hours of Run time just broke in!

205 psi in both cyclinders

$3250 short block

Add Novi 48s with ported R&D intake & Vforce 3 Reeds $4750

Add Stock ebox and flywheel $5000



