Results 1 to 1 of 1 Thread: Nh*n l*m dịch vụ Kế toán thuế tại H* Nội #1 PWCToday Newbie Join Date Sep 2017 Location atcsatcs Age 28 Posts 10 Nh*n l*m dịch vụ Kế toán thuế tại H* Nội Nh*n l*m dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại H* Nội Bắc Ninh Bắc Giang











Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện l*m trên phần mềm kế toán, l*m đến đâu b*n giao v* c*p nh*t dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế v* phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.



Chi ph* từ 1.000.000 đ - 4.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc



1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:



H*ng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn b*i h*ng năm, L*p báo cáo thuế GTGT, TNDN h*ng tháng, quý g*i cơ quan thuế, L*p báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, L*p báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, L*p báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, L*p báo cáo t*i ch*nh, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.











2. Các nghiệp vụ kế toán



Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu v*o, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp lu*t, Hạch toán v* ghi sổ sách các chứng từ, L*p v* in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên l*m kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.











3. Tư vấn, giải trình thuế



Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế v* hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung v* phạm vi công việc thực hiện, L*m việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, L*m việc với công ty kiểm toán, L*m việc v* giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.











Liên hệ:



CÔNG TY TNHH MTV KẾ TOÁN – Đ*I LÝ THUẾ ATCS VIỆT NAM



Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tiến



Skype: ketoanthueatcs@gmail.com



Email: ketoanthueatcs@gmail.com



https://www.facebook.com/ketoanthueATCS



Web: ketoanthueATCS.vn Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 2 users browsing this thread. (1 members and 1 guests) bird Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules