Blowsion bar pad - 15.00 shipped

SXR Nozzle - 25.00 shipped

Powdercoated Westcoast head with EP7524 and EP7522 domes (some pitting) 150.00 shipped

Flywheel cover - 25.00 shipped

Pump Wedge - 15.00ea shipped

SXR Stock handle pole spring - 20.00 shipped

Electrical box with some internals - 50.00 shipped (as is)

Electrical box with Msd Enhancer - 75.00 shipped (not sure of working cond as is)

Ocean pro steering nozzle - 60.00 shipped (some pitting)



having issues loading pictures- will try tomorrow



Thanks for looking

Pm sent



Ocean pro is sold!

More pics

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

