Results 1 to 1 of 1 Thread: có gì kỳ lạ trong nh* h*ng đẹp nổi tiếng ở Kiev Ukraina #1 PWCToday Newbie Join Date Jun 2017 Location 123456789 Age 24 Posts 1 có gì kỳ lạ trong nh* h*ng đẹp nổi tiếng ở Kiev Ukraina ý tưởng thiết kế nội thất nh* h*ng xa sỉ đã được tạo nên đơn giản, một nh* h*ng đẹp tại Kiev, Ukraina.

với đề nghị của thượng khách l* tạo nên một nh* h*ng nội thất sang trọng với nh* bếp t*p trung v*o thực phẩm đơn giản v* ban đầu từ các nguyên liệu địa phương & theo mùa.



ngoại trừ các tên, logo & nh*n dạng của nh* h*ng, chúng tôi đã phát triển một thiết kế nội thất. Chúng tôi t*p trung v*o một nhóm Đang l*m việc với các nh* thiết kế nội thất Anna Domovesova. Chúng tôi bắt đầu cùng một lúc, việc phân t*ch, kiểm tra & điều chỉnh bước mỗi khác. phương pháp tiếp c*n n*y đã cho chúng tôi một cơ hội để có được một sản phẩm không thể thiếu, nơi m* to*n bộ yếu tố duy trì cùng với bổ sung cho nhau.

mẫu thiết kế nội thất nh* h*ng dep có để thể hiện tinh thần của nh* h*ng v* để có được thông tin mới nhất: Sau khi một số biến thể, các tên 'đơn thuần.' đã được phê duyệt. Sức mạnh của tên n*y l* ở sự đơn thuần của nó, được sự thể hiện bởi một nhãn h*ng thân thiện với một khuôn mặt người & truyền thông.





thiết kế nội thất nh* h*ng được lớn mạnh cho đơn giản. Nó bao gồm các tiêu chuẩn không chỉ phổ biến cho các biểu tượng, sắc m*u sắc, phông chữ v* mô hình ứng dụng, nhưng đa dạng hơn nữa. Chúng tôi lớn mạnh v*i bộ biểu tượng, minh họa, mô tả chi tiết về b* quyết dùng truyền thông, bộ trò chơi, stickers, v*i loại menu cùng với các loại nội thất mang phong phương pháp riêng biệt của một nh* h*ng cao cấp





ý tưởng của nh* h*ng l* 'đơn giản, ăn đơn thuần', nó ngụ ý nấu ăn từ địa phương, tươi, không bảo quản sản phẩm, nhưng trong sự đồng thời bất thường. Vì nguyên nhân n*y, chúng tôi dùng sắc m*u sắc tự dưng & các loại v*t liệu đơn thuần như gỗ, ván ép, thủ công giấy, vv m* không s*ng lọc phức tạp. Chúng tôi cũng đã quyết định xem thông tin yếu tố bình thường từ một quan điểm khác nhau. Đó l* l*m thế n*o chúng tôi đã nh*n một shovel như một c*a x* lý, rakes như móc áo, rolling chân như một trình đơn cho các thức uống, bê tông đèn l*m bằng nhựa tái chế chai v* vv.. Chúng tôi thực sự đã sắm tất cả những gì ở trên thị trường v* điều chỉnh trong nội thất. Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules