Results 1 to 1 of 1 Thread: Jettribe Best of West Rd 5 & 6 Lake Elsinore Open Entry List #1 I dream skis Join Date Jun 2004 Location Redondo Beach, CA Posts 695 Jettribe Best of West Rd 5 & 6 Lake Elsinore Open Entry List Riders, please note Pre-Registration ends on Monday, July 3rd! All entries received after will be charged the late fee of $25/class/day. Please pre-register!!



Entry List of Pre-Registered Riders:



Pro Am Ski Lites Mike Klippenstein, Ft. MacMurray, AL, Canada #212 Hyd R & D Racing, Yamaha, Quakeysense, Oakley, Kali, McMurray T.V, Fisher Powerline, Works H20 Designs, Jettrim, Gasket Tech



Pro Am R/A Stock Tony Beck, LHC, AZ #37 Yam Yamaha Jettrim, Go Fast Racing, Mudshark Brewery, Oakley

Pro Am R/A Stock Mike Klippenstein, Ft. MacMurray, AL, Canada #212 Yam R & D Racing, Yamaha, Quakeysense, Oakley, Kali, McMurray T.V, Fisher Powerline, Works H20 Designs, Jettrim, Gasket Tech

Pro Am R/A Stock Charlie Martinez, Buena Park, CA #9 Kaw Definite Delivery, Jettribe, XO Ultimate Vodka



Runabout N/A Ltd. Renee Hill Riverside, CA #22 Yam Yamaha, Dean's Team, Hill Racing, Wiseco, K & N, Jettrim, Jet Re-Nu, Jettribe Racing, Fly Racing, Boyesen, ADA Racing, Skat-Trak, Gasket Technology, F-Racing, Riva Racing, Nickerson Performance, ODI Grips

Runabout N/A Ltd. Jackson Rod, LHC, AZ #5X Sea Jet Re-Nu, J Rod Racing, Jettrim, Jet Pilot USA



Runabout Am 1100 Stock Justin Black, Costa Mesa, CA #1 Sea Monster Energy, Sea, Riva Racing, Nike, GoPro, Skat-Trak, Hydro-Turf, Thor MX



Runabout Am 1100 Ltd. Troy Leseney, Yucca Valley, CA #72 Sea



Runabout Novice Stock David Palmer, Irvine, CA #21 Sea The Leo King Racing



Vets Ski Lites David Zipperian, Tucson, AZ #508 Kaw



Vets Ski Mod Tony Beck, LHC, AZ #37 Kaw Yamaha Jettrim, Go Fast Racing, Mudshark Brewery, Oakley

Vets Ski Mod Jason Carlton, Acton, CA #135 Pro JCRacing, 3D Design Concepts, Jet Pilot, Pro Watercraft Racing, IPD, Herman Tuning

Vets Ski Mod Daniel Yonan, Corona, CA #45 Kaw Mototec, DASA, Fixate Designs

Vets Ski Mod, Gerry Wong, Ft. MacMurray, AL Canada, #C888 Hyd Klipper Racing, Queen Racing, Jettrim, Oakley, McMurray T.V.



Masters Ski Stock Johnny Custom, Harbor City, CA #63 Kom Pacific Motorsports

Masters Ski Stock Gerry Wong, Ft. MacMurray, AL Canada, #C888 Hyd Klipper Racing, Queen Racing, Jettrim, Oakley, McMurray T.V.



Masters Ski Mod Tony Beck, LHC, AZ #37 Kaw Yamaha Jettrim, Go Fast Racing, Mudshark Brewery, Oakley

Masters Ski Mod Mike Klippenstein, Ft. MacMurray, AL, Canada #212 Kaw R & D Racing, Yamaha, Quakeysense, Oakley, Kali, McMurray T.V, Fisher Powerline, Works H20 Designs, Jettrim, Gasket Tech



Masters Ski Lites Charlie Martinez, Buena Park, CA #9 Kaw Definite Delivery, Jettribe, XO Ultimate Vodka

Masters Ski Lites Duane Bascom LHC, AZ #365 Kaw Sun Solutions Glass Tinting, Arnolds Service Co., C57 Racing Products, KMG Racing, Parker Dental



Women's Novice Ski Lites Angie Carlton, Acton, CA #245 Kaw JCRacing, 3D Design Concepts, Jet Pilot, Pro Watercraft Racing, IPD, Herman Tuning

Women's Novice Ski Lites Renee Hill Riverside, CA #22 Yam Yamaha, Dean's Team, Hill Racing, Wiseco, K & N, Jettrim, Jet Re-Nu, Jettribe Racing, Fly Racing, Boyesen, ADA Racing, Skat-Trak, Gasket Technology, F-Racing, Riva Racing, Nickerson Performance, ODI Grips

Women's Novice Ski Lites Alyssa Musselman, LHC, AZ #777 Kaw Jet Re-Nu, BP Concepts, Jettrim, JetLift, Quakeysense, Gasket Technologies, Devas Bling

Women's Novice Ski Lites Stevie Bascom, LHC, AZ #365 Kaw Sun Solutions Glass Tinting, Parker Dental, Arnolds Service Co. C 57 Racing Products, KMG Racing

Women's Novice Ski Lites Natalia Guiliano, Bakersfield, CA



AAm Ski Lites Joey Morneault, Las Vegas, NV Yam High Speed Ind., Liquid Militia, Jet Pilot, Hydro-Turf, Jet Lift, Competitive Crankshafts, Epic Ind., DASA Racing

Am Ski Lites Kyle Hawse, Las Vegas, NV #20 Yam High Speed Industries, IPD Graphics, Motul, Jettrim



Am Ski Mod Daniel Yonan, Corona, CA #45 Kaw Mototec, DASA, Fixate Designs



Novice Ski Stock Deren Schneider El Cajon, CA #25 Kaw

Novice Ski Stock David Zipperian, Tucson, AZ #508 Kaw

Novice Ski Stock Tyler Hill, Riverside, CA #22 Yam Yamaha, IBEW Local 47, Dean's Team, Hill Racing, Wiseco, K & N, Jettrim, Jet Re-Nu, Jettribe Racing, Fly Racing, Boyesen, ADA Racing, Skat-Trak, Gasket Technology, F-Racing, Riva Racing, Nickerson Performance, ODI Grips



Blaster Spec Natalia Giuliano, Bakersfield, CA #661 Yam

Blaster Spec Anne Sims Lake Elsinore, CA #111 Yam KMG Racing, Hydro-turf, Impros, Mystik, Bomber



Sport Spec Tony Martinez, Chino, CA #10 Sea EBOC Dental Lab, Watoosee Racing Quakeysense, Ramones Los Chones, Daniel's Cachetes



Sport GP Shawn Quemada, Diamond Bar, CA #169 Sea Watercraft Magic, Pacific Motorsports

Sport GP Tony Martinez, Chino, CA #10 Sea EBOC Dental Lab, Watoosee Racing Quakeysense, Ramones Los Chones, Daniel's Cachetes





Vintage 550 Ski Charles Sims, Lake Elsinore, CA #109 10 Kaw KMG Racing, Hydro-turf, Impros, Mystik, Bomber

Vintage 550 Ski Jason Tebbutt, LHC, AZ #5 Kaw Jettrim, Prowatercraft, Works H20, Quakeysense, IPD Graphics, Jet Dynamics

Vintage 550 Ski Michael Lima Canyon Country, CA #17 Kaw Jetworld Powersports, High Speed Industries, Performance Jet Kis Rentals & Repair



Vintage X2 Stock Charles Sims, Lake Elsinore, CA #109 10 Kaw KMG Racing, Hydro-turf, Impros, Mystik, Bomber

Vintage X2 Stock Derek Stout San Marcos, CA 100 Kaw Stout & Son's Racing, Havasu Watercraft, Desert Ironwoods Resort

Vintage X2 Stock Joe Henderson Murrieta, CA #15 Kaw



Vintage X2 Open Jackson Rod, LHC, AZ #5X Sea Jet Re-Nu, J Rod Racing, Jettrim, Jet Pilot USA



Jr. 13-15 Ski Lites Stevie Bascom, LHC, AZ #365 Kaw Sun Solutions Glass Tinting, Parker Dental, Arnolds Service Co. C 57 Racing Products, KMG Racing

Jr. 13-15 Ski Lites Tyler Shinko, Thousand Oaks, CA #418 Kaw Jet Re-Nu, Prowatercraft, Jetworld, IPD, EKS, Brand X Goggles, Jettrim



Jr. 10-12 Ski Stock Revin Harris, Gibert, AZ #100 Kaw Lone Star Trucking, AZ Power Sports



Jr. 10-12 Ski Lites Revin Harris, Gibert, AZ #100 Kaw Lone Star Trucking, AZ Power Sports



Am Freestyle Joey Morneault, Las Vegas, NV High Speed Ind., Liquid Militia, Jet Pilot, Hydro-Turf, Jet Lift, Competitive Crankshafts, Epic Ind., DASA Racing Attached Files 2017 BOW Master Entry Form.doc (671.0 KB, 0 views) Last edited by rossdbos; Today at 05:58 PM . Thread Information Users Browsing this Thread There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests) Posting Permissions You may not post new threads

post new threads You may not post replies

post replies You may not post attachments

post attachments You may not edit your posts

edit your posts BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

[VIDEO] code is On

HTML code is Off Forum Rules