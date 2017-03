Prices listed are Retail. E-mail or Call me for a price quote.Kevin Stubaus AMSOIL Dealer for over 25 years1-800-AMSOIL-4U (267-6454)Yamaha 2001 GP1200R W/RXPX Engine in itPolaris 785 Pro Super Stock2000 Polaris Pro 1200 Super StockKawi 550 Mod, Stroker Reed Motor